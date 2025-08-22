कोटा: राजस्थान के कोटा संभाग में मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है. जिसका असर ही देखने को मिला है. भारी बारिश बीते दो दिनों से हो रही है. इसके चलते हालात विकट बने हुए हैं. कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं. नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे पर भी आवागमन बाधित हो गया है. निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है. कई गांव का संपर्क कस्बे वह अन्य जगह से कट रहा है. ऐसा संभाग के चारों जिले कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ में हो रहा है.

कोटा शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है. दूसरी तरफ बारां जिले के सीसवाली में भी मुख्य बाजार में पानी होने के चलते दुकानों में प्रवेश कर गया है. यहां तक कि कई सरकारी और निजी स्कूलों प्रबंधन ने अवकाश घोषित कर दिया है. दूसरी तरफ बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने जिले का अवकाश 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है. यह सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर लागू है.

कोटा संभाग में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर (ETV Bharat Kota)

निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति : गुरुवार रात से ही भारी-भारी शुरू हो गई थी, जिसका दौर अभी भी जारी है. करीब पूरे संभाग में कई जगह पर 2 से 4 इंच के आसपास बारिश पूरी रात भर में हुई है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है. यहां तक कि नाल भारी उफान पर चल रहे हैं. इसके बाद एसडीआरएफ सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन की टीम में राहत और बचाव कार्य में उतर गई है.

प्रशासन में पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. नदी-नालों के उफान में आने के चलते पुलिस का जाप्ता भी तैनात कर दिया गया है. कोटा शहर के सूरसागर एरिया में रहने वाले महावीर प्रसाद मेघवाल का कहना है कि उनके इलाके में पानी लगातार बढ़ रहा है. पानी कुछ घरों में प्रवेश कर चुका है, जबकि शेष में दहलीज तक आ गया है. बारां जिले के सीसवाली में किरण व्यवसाय सुरेश खंडेलवाल का कहना है कि मुख्य बाजार में पानी भर जाने के चलते काफी नुकसान हुआ है. पूरी रात बारिश के बाद अचानक पानी से बाजार जलमग्न हो गए थे. दुकान पहुंच कर काफी कुछ सामान समेटना पड़ा है, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है.

निचले इलाकों में भरा पानी (ETV Bharat Kota)

पेरेंट्स ने ही नहीं भेजा बच्चों को स्कूल : बारिश के चलते स्वतः प्रेरणा से ही से ही एक बार फिर कई निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. कई पैरंट्स ने पूरी रात हुई तेज बारिश के बाद आज बच्चों को स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा है. बच्चों को लेने वाले आने वाली स्कूल वैन और बेसन आज खाली ही नजर आई है. दूसरी तरफ आमतौर पर सुबह के समय खुलने वाली चाय नाश्ते के दुकान भी आज बंद जैसे ही है. तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. यहां तक कि रोज की तरह आवाजाही भी सड़क पर काम नजर आ रही है. त्रिवेणी आवास बजरंग नगर में रहने वाले राजेंद्र यादव का कहना है कि उनके इलाके में भी पानी भर गया है. घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है.

कई स्कूलों में छुट्टी (ETV Bharat Kota)

वहीं, भारी बारिश के चलते कोटा-श्योपुर स्टेट हाईवे बंद हो गया है. मारवाड़ा चौकी के यहां पर रेलवे अंडरपास से भरी पानी का बहाव तेज है. इसके चलते वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है. दूसरी तरफ सुल्तानपुर कस्बे में भी बाजारों में पानी भर गया है. सड़कों पर दरिया की तरह अपनी दौड़ रहा है.

ट्रैक पर पानी आने के चलते रेल यातायात प्रभावित : दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर लाखेरी और सवाई माधोपुर के बीच में आमली स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया था. इसके चलते करीब आधा दर्जन ट्रेनें लेट हुई हैं. इन ट्रेनों में ट्रेन नंबर 12964 उदयपुर सिटी-हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस कोटा से सही समय रवाना हुई थी, लेकिन सवाई माधोपुर 1 घंटे देरी से पहुंची है. ट्रेन नंबर 12955 पश्चिम एक्सप्रेस कोटा से 20 मिनट की देरी से रवाना हुई थी, लेकिन सवाई माधोपुर वह 2 घंटे देरी से पहुंची. ट्रेन नंबर 20813 पुरी जोधपुर सुपरफास्ट कोटा से 1 घंटे की देरी से रवाना हुई थी, लेकिन सवाई माधोपुर में 2 घंटे की देरी होगी. ट्रेन नंबर 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस कोटा से 1 घंटे की देरी रवाना हुई थी, लेकिन वर्तमान में वह 3:30 घंटे की देरी से चल रही है और अभी भी सवाई माधोपुर नहीं पहुंची है. ट्रेन नंबर 12979 बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट कोटा से अपने तय समय से निकली थी, लेकिन सवाई माधोपुर पहुंचने में 1 घंटे की देरी होगी.

इसी तरह से नई दिल्ली से चलने वाली 12416 इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी देरी से पहुंची है. इन ट्रेनों को रेलवे ट्रैक पर पानी होने के चलते काफी धीमी गति से निकाला गया. इसके चलते ही देरी हो गई.