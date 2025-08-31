ETV Bharat / state

जींद में आफत की बारिश, घरों-दुकानों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त - HEAVY RAIN IN JIND

जींद में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है. खेत से लेकर शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है.

JIND ROADS TURNED IN
जींद में आफत की बारिश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 31, 2025 at 11:48 PM IST

4 Min Read

जींदः हरियाणा में इन दिनों मूसलाधार बारिश से जनजीवन तबाह हो गया है. जींद जिले में बारिश अब आफत बनने लगी है. कुछ स्थानों पर जलभराव से फसलें डूब गई हैं. रिहायशी इलाकों में पानी घरों में घुस गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रविवार को नरवाना इलाके में तेज बारिश हुई है, जोकि 60 एमएम दर्ज की गई है. जबकि अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हुई है. तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.

स्वास्थ्य विभाग में कर्मियों की छुट्टियां रद्दः रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम में आद्रता 96 प्रतिशत और हवा की गति दस किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आकाश में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिले में जनस्वास्थ्य विभाग ने दो दिन तक अपने कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है.

तीन डिग्री लुढ़का तापमान, कहीं अच्छी बारिश तो कहीं फुहारः
मानसून की सक्रियता के चलते रविवार को दिन का आगाज आकाश में मंडराते बादलों के बीच हलकी फुहार के साथ हुआ. नरवाना में 60 एमएम, उचाना में 30 एमएम, जुलाना में दो एमएम, पिल्लूखेड़ा में सात एमएम बारिश दर्ज की गई है. जबकि अन्य स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई. आकाश में बादलों को जमावड़ा दिनभर लगा रहा और बारिश की संभावना बनी रही. तापमान में तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है.

आफत में किसान, फसलें डूबी, बढ़ी परेशानीः भारी बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ने लगे हैं. नरवाना, पिल्लूखेड़ा और जुलाना के कुछ इलाकों में फसलें डूबी हुई हैं. तालाब भी ओवरफ्लो हो रहे हैं. अब आकाश से मंडरा रहे खतरे से किसान आफत में हैं. अगर और बारिश हुई तो फसलें डूब जाएगी और बड़ा इलाका बाढ़ के चपेट में आ जाएगा. फसलों के लिए ही नहीं बारिश रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए भी परेशानी होने लगी है. जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता भानु प्रकाश शर्मा ने कहा कि 'मौसम अर्लट को दो दिन के लिए विभाग के कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है.

नरवाना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिशः नरवाना और आसपास के क्षेत्रों में रविवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई. बारिश के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. शहर के तमाम मुख्य मार्गों और बाहरी कॉलोनियों में भारी जलभराव हो गया है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शहर के ओल्ड कोर्ट रोड पर चार फीट से भी ज्यादा जलभराव होने के कारण दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी. यहां जलभराव इतना ज्यादा था कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला गया और दुकानों में भी पानी घुस गया. पानी के कारण दुकानों में रखा सामान भी खराब हो गया.

बारिश के पानी में सड़कों पर कई वाहनें बंदः ओल्ड कोर्ट रोड पर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कैलाश सिंगला के घर में भी बरसाती पानी घुस गया है. ओल्ड कोर्ट रोड से निकलने वाले वाहन चालकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. यहां कारों के अंदर तक पानी चला गया और बरसाती पानी के बीच में ही कई वाहन बंद हो गए. इसके अलावा पटेल नगर, धन्ना भगत चौक और एलआईसी रोड पर भी भारी जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई है. पटेल नगर में भी घरों और दुकानों में पानी घुस गया है. लोगों के घरों में रखा सामान भी खराब हो गया.

नया बस अड्डा नरवाना में भरा पानीः शहर के पुराने बस अड्डा चौक, अपोलो चौक, बीरबल नगर, मॉडल टाउन सहित अन्य क्षेत्रों में भी जलभराव हो गया. नया बस अड्डा नरवाना में भी बरसाती पानी भरने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. रविवार को दिनभर रूक रूक बारिश होती रही. मौसम वैज्ञानिक डॉ. राजेश ने बताया कि 'मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. दो दिन का अलर्ट जारी किया गया है. तापमान में भी गिरावट आएगी. किसान कृषि से संबंधित कार्य मौसम को ध्यान में रख कर करें.'

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

