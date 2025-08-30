ETV Bharat / state

हिसार में घरों में घुसा बारिश का पानी, प्रशासन पर फूटा लोगों का गुस्सा, जलभराव से जनजीवन प्रभावित

हिसार में कई इलाकों में पानी भरा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Heavy rain in Hisar
हिसार में भारी बारिश से जलजमाव (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 10:45 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 11:03 AM IST

हिसार: हरियाणा के हिसार में रात के वक्त हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए. जगह-जगह जलजमाव के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. खासकर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जलजमाव के कारण वाहनों की आवाजाही भी थमी सी दिखाई दी. जल निकासी व्यवस्था दुरस्त ना होने से लोगों की परेशानियां और भी बढ़ गई.

कई कॉलोनियों में भरा पानी: हिसार में शुक्रवार रात हुई बारिश के कारण कई कॉलोनियां और मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए. शहर में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त ना होने से जल निकासी नहीं हुई. जिसके चलते होने से जगह-जगह पानी भर गया. हिसार के ग्रीन पार्क, अर्बन स्टेस, कैंप चौक, जिंदल चौक, कैमरी रोड सहित कई सेक्टरों में बरसात का पानी भर गया है. हिसार की अनाज मंडी में भी पानी भरा हुआ है. कैंप चौक पर मंडी की ओर जाने वाले पुल पर इतना पानी भर गया कि आने जाने वाले लोगों को दिककतों का सामाना करना पड़ रहा है.

हिसार हुआ पानी-पानी (ETV Bharat)

स्थानीय लोग परेशान: हिसार में जलजमाव से परेशान हैं. स्थिति ये है कि घरों के अंदर तक बारिश का पानी पहुंच गया है. जिसके चलते उन्हें खासी परेशानी हो रही है. लोगों का कहना है कि "कुछ देर हुई बारिश में यहां पानी भर जाता है. इससे लोगों को दिक्कतें होती है. कहीं भी आने जाने वाले लोगों को भारी परेशान होती है. मिल गेट ऐरिया में इतना पानी भर गया है कि लोगों के घर में पानी घुस गया है."

"बारिश से पहले करने चाहिए थे इंतजाम": इस बारे में ओबीसी समाज के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि "थोड़ी देर हुई बरसात में पूरा हिसार जलमग्न हो जाता है. बारिश से पहले विधायकों जल निकासी के इंतजाम करने चाहिए थे. नलवा हलके में विकास कार्य विधायक को करवाने चाहिए थे. थोड़ी सी बारिश के बाद ही हिसार में विकास कार्यो की पोल खुलती नजर आ रही है."

