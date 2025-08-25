ETV Bharat / state

हिसार में भारी बारिश, विधायक सावित्री जिंदल के आवास के सामने भरा पानी - HEAVY RAIN IN HISAR

हरियाणा में भारी बारिश के कारण विधायक सावित्री जिंदल के आवास के सामने पानी भर गया. मुख्य रोड जलमग्न हो गई.

हिसार में भारी बारिश
हिसार में भारी बारिश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 6:34 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:29 AM IST

2 Min Read

हिसार: हरियाणा में कई जिलों में रविवार को जमकर मेघ बरसे. हिसार, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, फतेहाबाद जिले में जमकर बारिश हुई. बारिश के चलते कॉलोनियां और मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए. इस तरह प्रशासन के पानी निकासी के दावों की पोल भी खुलती नजर आई.

विधायक के घर के बाहर भरा पानी

हिसार में भी रविवार को तेज बारिश देखी गई. हालात ये हो गए कि भाजपा विधायक रणधीर पनिहार और वर्तमान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का पूर्व हलका आजाद नगर में पानी ही पानी हो गया. हिसार के दिल्ली मार्ग पर विधायक सावित्री जिंदल के आवास पर भी बारिश का पानी भर गया. पानी निकासी उचित न होने के कारण शहर के लोगों को दिक्कत हो रही है. सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त नही है. आजाद नगर के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ नजर आया. जिससे आवागमन भी बाधित नजर आया.

सड़कें बनीं दरिया

हिसार में थोड़ी से बारिश के कारण सड़के दरिया बनती दिखी. इससे लोगों की दिक्कत हुई. मौसम विभाग के अनुसार हिसार सिरसा, जींद, दादरी, फतेहाबाद, कैथल, फरीदाबाद और भिवानी जिले में रविवार को भारी बारिश हुई है.

हिसार में भारी बारिश (Etv Bharat)

आजाद नगर के कांग्रेस से ओपी सैल के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि आजाद नगर बड़ी आबादी का हलका है, लेकिन रोड खराब है और पानी निकासी के इंतजाम न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. हिसार में पानी निकासी और सिवरेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जगह-जगह जलभराव बना मुसीबत, 26 अगस्त तक होगी झमाझम बरसात

इसे भी पढ़ें- बरसाती पानी से भरे अंडरपास में फंसी कार, पति-पत्नी ने चिल्लाकर मांगी बचाने की मदद, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

हिसार: हरियाणा में कई जिलों में रविवार को जमकर मेघ बरसे. हिसार, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, फतेहाबाद जिले में जमकर बारिश हुई. बारिश के चलते कॉलोनियां और मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए. इस तरह प्रशासन के पानी निकासी के दावों की पोल भी खुलती नजर आई.

विधायक के घर के बाहर भरा पानी

हिसार में भी रविवार को तेज बारिश देखी गई. हालात ये हो गए कि भाजपा विधायक रणधीर पनिहार और वर्तमान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का पूर्व हलका आजाद नगर में पानी ही पानी हो गया. हिसार के दिल्ली मार्ग पर विधायक सावित्री जिंदल के आवास पर भी बारिश का पानी भर गया. पानी निकासी उचित न होने के कारण शहर के लोगों को दिक्कत हो रही है. सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त नही है. आजाद नगर के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ नजर आया. जिससे आवागमन भी बाधित नजर आया.

सड़कें बनीं दरिया

हिसार में थोड़ी से बारिश के कारण सड़के दरिया बनती दिखी. इससे लोगों की दिक्कत हुई. मौसम विभाग के अनुसार हिसार सिरसा, जींद, दादरी, फतेहाबाद, कैथल, फरीदाबाद और भिवानी जिले में रविवार को भारी बारिश हुई है.

हिसार में भारी बारिश (Etv Bharat)

आजाद नगर के कांग्रेस से ओपी सैल के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि आजाद नगर बड़ी आबादी का हलका है, लेकिन रोड खराब है और पानी निकासी के इंतजाम न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. हिसार में पानी निकासी और सिवरेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जगह-जगह जलभराव बना मुसीबत, 26 अगस्त तक होगी झमाझम बरसात

इसे भी पढ़ें- बरसाती पानी से भरे अंडरपास में फंसी कार, पति-पत्नी ने चिल्लाकर मांगी बचाने की मदद, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

Last Updated : August 25, 2025 at 8:29 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WATER LOGGING IN HISARMLA SAVITRI JINDAL RESIDENCEहिसार में भारी बारिशसावित्री जिंदल के आवास पर भरा पानीHEAVY RAIN IN HISAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.