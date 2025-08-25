हिसार: हरियाणा में कई जिलों में रविवार को जमकर मेघ बरसे. हिसार, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, फतेहाबाद जिले में जमकर बारिश हुई. बारिश के चलते कॉलोनियां और मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए. इस तरह प्रशासन के पानी निकासी के दावों की पोल भी खुलती नजर आई.

विधायक के घर के बाहर भरा पानी

हिसार में भी रविवार को तेज बारिश देखी गई. हालात ये हो गए कि भाजपा विधायक रणधीर पनिहार और वर्तमान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का पूर्व हलका आजाद नगर में पानी ही पानी हो गया. हिसार के दिल्ली मार्ग पर विधायक सावित्री जिंदल के आवास पर भी बारिश का पानी भर गया. पानी निकासी उचित न होने के कारण शहर के लोगों को दिक्कत हो रही है. सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त नही है. आजाद नगर के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ नजर आया. जिससे आवागमन भी बाधित नजर आया.

सड़कें बनीं दरिया

हिसार में थोड़ी से बारिश के कारण सड़के दरिया बनती दिखी. इससे लोगों की दिक्कत हुई. मौसम विभाग के अनुसार हिसार सिरसा, जींद, दादरी, फतेहाबाद, कैथल, फरीदाबाद और भिवानी जिले में रविवार को भारी बारिश हुई है.

हिसार में भारी बारिश (Etv Bharat)

आजाद नगर के कांग्रेस से ओपी सैल के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि आजाद नगर बड़ी आबादी का हलका है, लेकिन रोड खराब है और पानी निकासी के इंतजाम न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. हिसार में पानी निकासी और सिवरेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए.

