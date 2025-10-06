ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ ने हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, हिसार समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश

हिसार में देर रात तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी गई. कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के हल्की ओलावृष्टि भी हुई.

हिसार में भारी बारिश
हिसार में भारी बारिश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 6, 2025 at 9:37 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हिसार: हरियाणा में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है. कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से ठंडी का आगाज हो चुका है. अचानक हुए मौसम परिवर्तन से ठंडी हवाएं और बारिश के साथ-साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई है. हिसार में रविवार देर रात मूसलाधार बारिश हुई. कंपनियों में पानी भर गया. भारी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सिरसा और फतेहाबाद में तेज बारिश हुई. सिरसा के ऐलनाबाद में भी जबरदस्त बारिश हुई.

मौसम ने ली करवट: मौसम विभाग के मुताबिक, देशभर में मौसम के बड़े बदलाव की तैयारी है. बंगाली की खाड़ी और अरब सागर पर बनी मौसम प्रणालियों के साथ-साथ उत्तरी पर्वतीय इलाकों में सक्रिय सशक्त पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश के उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिलेगी. पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों को दर्ज किया गया. साथ ही उत्तरी पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी जारी है, जो अच्छे संकेत है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग का पूर्वानुमान (Etv Bharat)

8 के बाद होगा सर्दी का एहसास: मौसम विभाग के मुताबिक मौसम प्रणाली 8 अक्टूबर दोपहर बाद आगे निकल जाएगी, वैसे ही सम्पूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में उत्तरी हवाओं से सम्पूर्ण इलाके में दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ मीठी गुलाबी ठंड का अहसास होना शुरू हो जाएगा. अभी कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है. दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ ने बदला मौसम का मिजाज: मौसम विशेषज्ञ डॉ चंद्रमोहन ने बताया कि "वर्तमान परिदृश्य में हरियाणा NCR दिल्ली में मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढाव देखने को मिल रहा है. आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो गया है. जिसकी वजह से वर्तमान में एक चक्रवातीय सर्कुलेशन पश्चिमी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है. जो दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर पहुंच जाएगा. जिसको अरब सागर पर और बंगाल की खाड़ी की हलचलों से प्रचुर मात्रा में नमी मिल रही है. पंजाब और हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और पश्चिमी हिसार के आसपास तेज़ गति की हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया है".

पश्चिमी विक्षोभ ने हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज (Etv Bharat)

इन इलाकों में हो रही झमाझम बरसात: मौसम विभाग ने बताया किं "सिरसा फतेहाबाद जींद कैथल और अब हिसार में अच्छी बारिश हो रही है. आज, सोमवार को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं. वहीं, मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. जबकि कुछ जगह पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है. 8 अक्टूबर के बाद से एकदम मौसम ठंडा हो जाएगा और तापमान में 5-7 डिग्री तक गिरावट देखी जा सकेगी".

Last Updated : October 6, 2025 at 10:42 AM IST

