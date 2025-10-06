ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ ने हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, हिसार समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश

हिसार में भारी बारिश ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 6, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : October 6, 2025 at 10:42 AM IST 3 Min Read

हिसार: हरियाणा में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है. कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से ठंडी का आगाज हो चुका है. अचानक हुए मौसम परिवर्तन से ठंडी हवाएं और बारिश के साथ-साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई है. हिसार में रविवार देर रात मूसलाधार बारिश हुई. कंपनियों में पानी भर गया. भारी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सिरसा और फतेहाबाद में तेज बारिश हुई. सिरसा के ऐलनाबाद में भी जबरदस्त बारिश हुई. मौसम ने ली करवट: मौसम विभाग के मुताबिक, देशभर में मौसम के बड़े बदलाव की तैयारी है. बंगाली की खाड़ी और अरब सागर पर बनी मौसम प्रणालियों के साथ-साथ उत्तरी पर्वतीय इलाकों में सक्रिय सशक्त पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश के उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिलेगी. पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों को दर्ज किया गया. साथ ही उत्तरी पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी जारी है, जो अच्छे संकेत है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान (Etv Bharat) 8 के बाद होगा सर्दी का एहसास: मौसम विभाग के मुताबिक मौसम प्रणाली 8 अक्टूबर दोपहर बाद आगे निकल जाएगी, वैसे ही सम्पूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में उत्तरी हवाओं से सम्पूर्ण इलाके में दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ मीठी गुलाबी ठंड का अहसास होना शुरू हो जाएगा. अभी कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है. दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड की संभावना है.

