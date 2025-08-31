ETV Bharat / state

हिसार में ड्रेन टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह, 10 ढाणियों को कराया खाली, 5 सितंबर तक भारी बरसात की संभावना - HEAVY RAIN IN HISAR

हरियाणा के तमाम जिलों में भारी बरसात से लोग परेशान हो गए हैं. हिसार में ड्रेन टूटने से फसलें तबाह हो गई है.

हिसार: पहाड़ों पर लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है. जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसा मंजर है. नदी-नाले उफान पर हैं और चारों ओर से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है. इस मानसून सीजन में अब तक भारी जान माल का नुकसान हो चुका है. हरियाणा में जगह-जगह जलभराव हो रहा है. यमुना का जलस्तर बढ़ गया है. कई इलाकों में बाढ़ आने से टेंशन हाई है. हिसार में गंगवा कैमरी गांव के बीच ड्रेन टूटने से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई है.

घरों में पहुंचा पानी: वहीं, पंचकूला में भारी बारिश के बाद कई गांवों को जोड़ने वाला पुल टूट गया. कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी उफान पर है और गांव में बाढ़ आ गई है. अंबाला में भी बाढ़ जैसे हालत हैं. लोगों के घरों तक पानी घुस गया है. कहीं पर मकान गिर रहे हैं तो कहीं पर सड़कें टूटी हुई है. कुल मिलाकर हरियाणा में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है.

हिसार में टूटी ड्रेन: हिसार घग्गर ड्रेन में दो गुणा पानी बह रहा है. ड्रेन की क्षमता क्यूसेक (384) है. लेकिन मौजूदा समय में 800 क्यूसेक पानी बह रहा है. जो खतरे से काफी ऊपर है. गंगवा पातन शाहपुर और चुली खुर्द गांव के पास ड्रेन टूटी है. किसानों को भारी नुकसान हुआ है. 500 से ज्यादा एकड़ फसल जलमग्न हो गई है.

10 ढाणियों को खाली कराया: बारिश के कारण घग्गर मल्टीपरपज ड्रेन ज्यादा बरसात के कारण ज्यादा क्यूसेक पानी बह रहा है. ज्यादा पानी के कारण कैमरी पातन के बीच ड्रेन टूट गई. प्रशासन की टीम गांव में मौके पर पहुंची और 900 मनरेगा मजदूरों और 250 से ज्यादा ग्रामीणों की मदद से गांव में बाढ़ रोकने का प्रयास किया गया. दरअसल, ड्रेन टूटने से कई गांव के खेत जलमग्न हो गए हैं. इसी दौरान पातन शाहपुर, मात्रश्याम चुली खुर्द में ड्रेन टूटी है. जिसके चलते पानी खेतों में भर गया. सुरक्षा के मद्देनजर गंगवा की 10 ढाणियों को खाली करवाया गया है.

हिसार में अब तक 55 फीसदी बारिश: घग्गर ड्रेन को मिट्टी के कट्टे लगाकर पाटने का काम किया गया है. 30 फीट चौड़ा कटाव और पानी बहाव तेज होने से मिट्टी और बोरे ठहर नहीं पाए. फिर से लगाए गए जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन की मदद की गई. ड्रेन में लकड़ी की बलिया लगाकर पानी के बहाव को कम किया गया. हिसार जिले में 55 फीसदी बारिश ज्यादा हो चुकी है. ज्यादा बारिश का पानी ड्रेन में डाल दिया जाता था. लेकिन बारिश के कारण ड्रेन फुल चल रही है. हालत ये है कि 800 क्यूसेक पानी ड्रेन में चल रहा है.

स्कूलों में भी भर गया पानी: वहीं, बरवाला हांसी के सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है. जिसके कारण छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज टाक ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर आए और 10 ढाणियों को खाली कराया गया है. लोग जल प्रवाह को देखते हुए खुद मकान खाली कर रहे हैं. किसानों के खेतों में पानी चला गया है. जिससे किसानों का भारी नुकसान हो गया है. गंगवा के सरपंच भगवानदास ने कहा कि 'मिट्टी के कट्टे लगाकर पानी को रोका गया. जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है'. जिला पार्षद कर्मकेश कुडू ने बताया कि 'जलभराव से कपास, मूंग, ग्वार समेत अन्य कई फसलें तबाह हो गई है'.

हिसार के गांव जलमग्न: हिसार के सीसर गढी, बधावड, ढांड, बाडा हेडी, पुट्टी सिहवा भकलाना, गुराना, सिहवा खास , सुलखनी, खर्डा, शिकारपुर, रायपुर, राजली, लुदास, मात्रश्याम, शाहपुर, गंगवा शाहपुर, टोकस पातन, लाडवा का के खेतों में पानी भरा है. वहीं, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष शमशेर नंबरदार ने कहा कि 'हिसार के 30 गांवों के खेतों में जलभराव है (1.25) लाख एकड़ भूमि पर पानी भरने से खेतों में किसानों का नुकसान हुआ है. फसलें तबाह हो चुकी है. पिछले सात से दस दिन मे घग्गर ड्रेन टूटी है. शाहपुर में तीन बार टूट चुकी है'.

किसानों के लिए उचित मुआवजे की मांग: वहीं, ओबीसी सेल के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि 'किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है. किसानों को काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में हरियाणा सरकार को किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए किसान को मुआवजा देना चाहिए. ताकि किसानों की आर्थिक बोझ और चिंता को कम किया जा सके'.

ग्रामीणों ने किया पलायन: उन्होंने बताया कि 'चुली कला, गांव, कैमरी लाडवा, मात्रश्याम में ड्रेन टूट चुकी है. जिन किसानों का नुकसान हुआ है. सरकार को गिरदावरी करवा कर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए. उन्होंने बताया कि ढाणियों में तीन से चार फुट तक पानी घुस गया है. ड्रेन के नजदीक रहने वाले लोग पशुओं समेत अन्य सामान लेकर पलायन कर गए हैं'.

5 सितंबर तक भारी बरसात: उधर, विभाग के अधिकारी आनंद श्योराण ने कहा कि 'ड्रेन में कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ रहा है. लाडवा गंगवा के पास पाटने का काम किया गया है. दोनों स्थान पर पाट दी और स्थिति कंट्रोल में है'. मौसम विभाग के के अधिकारी डॉ. चंद्र मोहन के अनुसार, '5 सितंबर तक बरसात होने की संभावना है. हरियाणा और दिल्ली में झमाझम बारिश की संभावना बनी रहेगी'.

