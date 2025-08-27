ETV Bharat / state

हिसार जिले में भारी बारिश, हांसी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

हिसार शाहपुर में माइनर की ड्रेन टूटने से कई इलाके में पानी फैल गया है. बारिश के कारण हांसी शहर में जलभराव हो गया है.

HARYANA MONSOON UPDATE
हिसार में भारी बारिश (Etv Bharat)
Published : August 27, 2025 at 6:55 PM IST

हिसारः जिले के हांसी में दो दिनों से बारिश के कारण हांसी की सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया है. हांसी बस अड्डे में पानी भरने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं.

ड्रेनेज जाम, मोहल्लों में भरा पानीः हांसी में लगातार बारिश के कारण अंबेडकर चौक, उमरा गेट, जींद चौक, पीडीएसडी स्कूल इलाके में जलभराव हो गया है. इसके अलावा मॉडल टाउन, जगदीश कॉलोनी, सैनियाना मोहल्ला, कृष्णा कॉलोनी, रुपनगर सहित कई इलाके में बरसात के पानी के कारण ड्रेनेज जाम हो गया. मोहल्लों में पानी भरा होने के कारण आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

हांसी शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात (Etv Bharat)

सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण परेशानीः हांसी के सोनू ने कहा कि 'हांसी में थोड़े से बारिश के कारण हांसी में पानी भर जाता है जिसके कारण लोगों को दिक्कत होती है. पानी निकासी के उचित इंतजाम न होने के कारण लोगों को परेशानी होती है. साथ ही सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण भी हांसी के लोगों को परेशानी होती है.'

शाहपुर में ड्रेन टूटी, दो गांव में घुसा पानीः हिसार जिले में बारिश के कारण कबीर माइनर और घग्घर मल्टीपर्पज ड्रेन शाहपुर टूट गया. ग्रामीणों के सहयोग से पाट दिया गया परंतु खेतों में दो-दो फुट तक पानी भर गया है. सरपंच प्रतिनिधि डॉ. राजकुमार ने बताया कि ड्रेन टूटने की सूचना अधिकारियों को दी गई. मौके पर अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से उसे पाटने का काम किया. जेई नितिन ने बताया कि 40 क्यूसेक पानी खेतों में बहा है.

हरियाणा में 17 प्रतिशत ज्यादा बारिशः डॉ. राजकुमार ने बताया कि पानी के कारण किसानों की कपास, बाजरा, मूंग की फसल नष्ट हो गई है. उन्होंने बताया कि पानी के कारण श्याम और शाहपुर के खेतों में पानी चढ़ा है. मौसम विभाग के अनुसार इस बार हरियाणा में 17 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. आने वाले दिनों में हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है.

