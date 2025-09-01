ETV Bharat / state

1948 के बाद हिमाचल में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड, सितम्बर में कहर बरसाएगा अंबर! - HEAVY RAIN IN HIMACHAL

हिमाचल में 1948 के बाद सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है. 1901 के बाद आठवीं बार सबसे अधिक बारिश हुई है.

Heavy Rain in Himachal
1948 के बाद हिमाचल में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read

शिमला: हिमाचल में मानसून में इस जम कर बारिश हो रही है. बारिश ने लगभग 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अगस्त महीने में 1948 के बाद 2025 में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. अगस्त में 2025 में 431.3 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई, जबकि 1948 में 456.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. जोकि 1948 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.

1948 के बाद हिमाचल में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश में 1901 के बाद से अगस्त में 8वीं सबसे अधिक बारिश (431.3 मिमी) हुई है. यह 1949 के बाद से अगस्त में हुई सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है. इससे पहले 1927 में (542.4 मिमी) सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई थी. 1948 के बाद अगस्त महीने में हुई दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है. साल 1948 में 456 मिलीमीटर बारिश हुई थी. अगर वर्ष 1901 से लेकर अभी तक के आंकड़े को देखें तो इस साल अगस्त में आठवीं बार 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है.

हिमाचल में 1948 के बाद सबसे अधिक बारिश. (ETV Bharat)

2025 में अगस्त महीने में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड

साल 2010 से 2025 तक अगस्त महीने में कितनी बारिश हुई, आंकड़ा कुछ इस प्रकार है. 15 सालों में इस साल यानी 2025 में अगस्त महीने में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है. साल 2010 में 291.2 मिलीमीटर, 2011 में 321.2 एमएम, साल 2012 में 3.08.3 एमएम, साल 2013 में 246.1 एमएम, साल 2014 में 168.3 एमएम, साल 2015 में 215.7 एमएम, साल 2016 में 272.7 एमएम, साल 2017 में 274.5 एमएम, साल 2018 में 297.1 एमएम, साल 2019 में 322.5 एमएम, साल 2020 में 265.4 एमएम, साल 2021 में 146.1 एमएम, साल 2022 में 247.6 एमएम, साल 2023 में 247.6 एमएम, साल 2024 में 247.8 एमएम, साल 2025 में 431.3 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है. इन 15 सालों में साल 2021 में अगस्त महीने में सबसे कम 146.1 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

Heavy Rain in Himachal
1948 के बाद हिमाचल में सबसे अधिक बारिश. (ETV Bharat GFX)

भारी बारिश को लेकर इन जिलों में रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में अभी भी मानसून का कहर जारी है. आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में अगले 2 दिन तक बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और शिमला जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है.

Heavy Rain in Himachal
1901 के बाद हिमाचल में आठवीं बार सबसे अधिक बारिश (ETV Bharat)

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग वैज्ञानिक संदीप ने कहा कि, "पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है. 1 और 2 सितंबर को प्रदेश में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार को सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिले में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है, जबकि अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है."

4 सितंबर से फिर जमकर होगी बारिश!

प्रदेश में 3 सितंबर को बारिश में कमी आएगी, लेकिन 4 सितंबर को फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है. बिलासपुर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. उन्होंने कहा कि इस मानसून सीजन में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. 1901 के बाद आठवीं बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है. 1948 में 456.5 एमएम बारिश हुई थी, उसके बाद इस साल 434.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.

Heavy Rain in Himachal
1948 के बाद 2025 में अगस्त महीने में सबसे अधिक बारिश (ETV Bharat)

कहर बनकर हिमाचल में बरस रहा मानसून!

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल 3,05,684.33 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है. प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 31 अगस्त तक 320 लोगों की जान गई है, जबकि 379 लोग घायल हुए हैं और 40 लोग अभी लापता हैं. प्रदेश में मानसून सीजन में भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 4,569 कच्चे-पक्के घरों, दुकानों को नुकसान हुआ है. इस सीजन में 3,710 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि 27,640 पोल्ट्री बर्ड और पशुओं की भी मौत हुई है.

Heavy Rain in Himachal
4 सितंबर से फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी (ETV Bharat)

