हिमाचल में पांच जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, इस दिन से साफ होगा मौसम - HIMACHAL WEATHER UPDATE

हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट
हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 2:02 PM IST

शिमला: प्रदेश में 20 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान है. वहीं, शनिवार को हुई बारिश से कांगड़ा, शिमला, चंबा, मंडी व कुल्लू सहित अन्य स्थानों पर बारिश के बाद जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. नदी-नाले अपने उफान पर हैं. बीती रात और आज सुबह हुई बारिश के बाद मंडी में भारी तबाही हुई है. कई गाड़ियां बहने की खबर हैं. वहीं, कटोला के शेगली में एक मकान भी बह गया, जबकि कई घरों में मलबा घुस गया.

वहीं, किन्नौर जिले के काशंग में बादल फटने से पांच गांवों के लिए बनीं सिंचाई नहर ध्वस्त हो गई है. वहीं, भारी बारिश से कुनो चारंग पुल टूट गया है. वहीं, नालागढ़ के पुरला गांव में जमीन धंसने से पांच घर खाली करवाए गए हैं. शिमला के सुन्नी में सतलुज नदी में बढ़े जलस्तर के कारण थली पुल क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, आईटीआई में पानी घुस गया और गर्म पानी के चश्मे डूब गए हैं और स्नानागर में मलबा घुस गया है.

मंडी में नहीं आएगा पानी

वहीं, बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण मंडी शहर के लिए पानी की सप्लाई वाली पाईप लाइन जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है. ये लाईन भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, जिस कारण आने वाले दो दिनों तक मंडी शहर में पानी की सप्लाई बाधित रह सकती है. विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार भूस्खलन की घटनाओं के कारण सप्लाई लाईन क्षतिग्रस्त हुई है. जहां-जहां पर पाईप के टूटने का पता चल रहा है वहां-वहां पर मुरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है.

उहल परियोजना और पड्डल पम्प हाउस में भी गाद

वहीं, उहल परियोजना और पड्डल पम्प हाउस में भी गाद की अधिक मात्रा आने के कारण पानी अपलिफ्ट करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. विभाग का प्रयास है कि पानी के लोकल सोर्स को जल्द से जल्द बहाल करके पानी की सप्लाई को सुचारू बनाया जा सके. वहीं, जोनल हास्पिटल मंडी की सप्लाई को विभिन्न माध्यमों से सुचारू रखा जा रहा है, ताकि रोगियों को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश न आएं.

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 18 अगस्तत को कांगड़ा, 19 अगस्त को कांगड़ा, मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया. 20 अगस्त को मौसम साफ बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक 20 अगस्त के बाद मानसून कमजोर पड़ जाएगा. इसके बाद बारिश से लोगों को राहत मिलेगा. हिमाचल में बारिश के कारण अभी भी 311 सड़कें और 2 एनएच अभी भी बंद हैं. 348 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. इसके साथ ही 119 पेयजल योजनाएं बंद हैं. मंडी में सबसे अधिक 175 सड़कें बाधित हैं. इसके साथ ही 322 बिजली ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप पड़ी हुई हैं.

मानसून सीजन में हुआ अब तक का नुकसान

हिमाचल में अभी तक बारिश के कारण 261 लोगों की मौत हुई है, 332 घायल हुए हैं, जबकि 37 लोग लापता हैं. इसके साथ ही 27,381 पशुओं और पोल्ट्री वर्ड की मौत हुई है. 278 पक्के और 288 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. 703 पक्के और 1116 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके साथ ही 2174 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

