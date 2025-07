ETV Bharat / state

हरियाणा में मूसलाधार बारिश, गुरुग्राम में जलभराव से 'महाजाम' से हालात, जींद में तालाब बनी सड़कें, आज 16 जिलों में अलर्ट - HEAVY RAIN IN HARYANA

Heavy Rain In Haryana ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 10, 2025 at 7:51 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 8:20 AM IST 4 Min Read

गुरुग्राम/जींद/रेवाड़ी: बुधवार शाम को हरियाणा में मूसलाधार बारिश हुई. करीब दो घंटे तक हुई जोरदार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें पानी-पानी हो गई. जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. एमजी रोड, साइबर हब, नरसिंहपुर, सेक्टर 29, 31, 38, 40, 44, 50, 51, 55, 56 और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे इलाकों में घुटनों तक पानी जमा हो गया. यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, वाहन रेंग-रेंगकर चले और कई गाड़ियां पानी में फंस गईं. जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रशासन के दावों की खुली पोल: गुरुग्राम में जलभराव से परेशान शहरवासियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा. लोग सवाल उठा रहे हैं कि हर साल मानसून से पहले जल निकासी के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही शहर डूब जाता है. ये साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. लोगों ने प्रशासन से इस गंभीर समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है. हरियाणा में मूसलाधार बारिश, गुरुग्राम में जलभराव से गाड़ियां डूबी (News Agency) बिजली गुल, अंधेरे में डूबा शहर: गुरुग्राम में जलभराव के साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया. देर शाम से शुरू हुई बारिश ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि लोग घरों से निकलने में असमर्थ हो गए. बच्चों और दफ्तर से लौट रहे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ीं. सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक गुरुग्रामवासियों को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा?

