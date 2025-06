ETV Bharat / state

हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट, रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद जलभराव, पानी में डूबी प्रभु हनुमान जी की मूर्ति - HEAVY RAIN IN HARYANA

हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 24, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 9:18 AM IST 2 Min Read

चंडीगढ़/रेवाड़ी: हरियाणा में सोमवार को जमकर बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को भी पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, में मेघगर्जन-आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवाओं(30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना जताई है. गर्मी से राहत: लगातार हो रही बारिश के बाद अब लोगों को गर्मी से राहत मिली है. लेकिन उमस ने हाल बेहाल किया है. हरियाणा में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. राज्य में 2 डिग्री से ज्यादा तापमान गिर गया है. 287 जून तक राज्य में मानसून का प्रवेश हो जाएगा. जिसके चलते तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, यहां तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया.

Last Updated : June 24, 2025 at 9:18 AM IST