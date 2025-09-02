चंडीगढ़/कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा और शाहाबाद खंड के 17 गांवों में भारी बारिश के बाद जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है. जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने जानकारी दी कि सुरक्षा के मद्देनजर इन गांवों के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 2 सितंबर 2025 को अवकाश रहेगा.

18 गांवों में बनी जलभराव की स्थिति: कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी दी कि जिले के 18 गांवों में जलभराव की स्थिति है, हालांकि अभी तक पानी आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है. इन गांवों में लगातार निगरानी रखी जा रही है. गांव कठवा में SDRF की टीम तैनात कर दी गई है. सभी अधिकारी 24 घंटे सक्रिय हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि गांवों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा इस वजह से की गई है क्योंकि पानी का स्तर अधिक है और विद्यालय परिसरों तक पहुंचना जोखिम भरा हो सकता है. खंड पिहोवा के जिन गांवों में जलभराव की स्थिति गंभीर है वहां स्कूल बंद रहेंगे.

करहा

अधोया

गंगहेड़ी

दिवाना

अजमतपुर

खजानपुर

टबरा

नैसी

जलबेहड़ा

वहीं, शाहबाद खंड के प्रभावित गांव हैं:

झांसा

मलिकपुर

गुमटी

दयालनगर (बाजीगर कॉलोनी)

मदनपुर

तैगौर

कठवा

मुगलमाजरा

इन सभी गांवों के स्कूलों में मंगलवार 2 सितंबर को यानी आज छुट्टी रहेगी.

मुख्यमंत्री ने ली ग्राउंड रिपोर्ट, दिए सख्त निर्देश: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुरुक्षेत्र जिले की स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने प्रभावित गांवों में सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश दिए. सीएम ने निर्देश दिए कि लोगों के लिए भोजन, ठहरने और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए. स्कूलों में छुट्टी के आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित स्कूलों को राहत केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाए.

पंजाब से आने वालों के लिए भी इंतज़ाम: मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब से सटे इलाकों में अगर वहां से लोग हरियाणा की ओर आते हैं, तो उनके लिए भी रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी नागरिक को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे.

उच्चस्तरीय बैठक में क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की और साफ निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर नागरिक और पशु की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए.

स्कूलों में छुट्टी के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए

खाद्यान्न और हरे चारे का पर्याप्त भंडारण हो

HDRF को अलर्ट पर रखा जाए

चिकित्सा सेवाएं और पम्पिंग सेट्स उपलब्ध रहें

आबादी क्षेत्रों में जलभराव न हो, इसके लिए जरूरी उपाय किए जाएं

बैठक में एडीसी महावीर प्रसाद, एसडीएम पंकज सेतिया, डीएमसी अमन कुमार, जिला परिषद सीईओ शंभू राठी और डीआरओ चेतना चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में नदियां-नहर उफान पर, मारकंडा नदी में बढ़े जलस्तर से कई गांव जलमग्न, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, राहत बचाव कार्य जारी - HEAVY RAIN IN KURUKSHETRA

ये भी पढ़ें- 2 घंटे की बारिश और 10 किलोमीटर लंबा जाम! गुरुग्राम में महाजाम के बाद प्रशासन की एडवाइजरी, स्कूल-ऑफिस बंद, देखें कैसे डूबा पूरा शहर - GURUGRAM TRAFFIC JAM UPDATE