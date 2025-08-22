गुरुग्राम: शुक्रवार को कुछ ही मिनट की बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. बारिश के तुरंत बाद दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे और आसपास की सड़कों पर पानी भर गया. नतीजतन, हाईवे पर लंबा और भीषण जाम लग गया. जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम: दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर राजीव चौक से लेकर नरसिंहपुर तक का इलाका पूरी तरह से जाम में फंसा नजर आया. सड़क पर जमा पानी के कारण गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलती रहीं. सर्विस रोड पर भी हालात इतने खराब रहे कि हजारों वाहन घंटों फंसे रहे.

गुरुग्राम में लगा करीब 9 किलोमीटर लंबा जाम (Etv Bharat)

दिल्ली से जयपुर जाने वाली लेन भी रही ठप: दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली लेन पर भी जलभराव की स्थिति बनी रही. वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से गाड़ियां चलानी पड़ीं, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार लगभग ठहर गई. लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों की देरी झेलनी पड़ी.

गुरुग्राम में हर बारिश बनती है सिरदर्द: गुरुग्राम में बारिश के साथ जलभराव कोई नई बात नहीं है. शहर का ड्रेनेज सिस्टम बार-बार होने वाली इन समस्याओं की बड़ी वजह बन चुका है. हर साल मानसून में गुरुग्राम के कई हिस्से जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है.

जलभराव की समस्या से स्थायी राहत की जरूरत: शहरवासियों को हर बार की तरह इस बार भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम के दावों की पोल खुल गई. हर बार पानी निकासी के दावे किए जाते हैं. लेकिन हकीकत सबके सामने है.

