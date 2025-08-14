गुरुग्राम: हरियाणा में बारिश का कहर जारी है. जिसके चलते शहर-शहर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. एक बार फिर से गुरुग्राम की सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं. मूसलाधार बारिश से गुरुग्राम एक बार फिर से पानी-पानी हो गया.
गुरुग्राम में जलभराव: गुरुग्राम सेक्टर 32,14,15,4,7,11,12, शीतला कॉलोनी, पुलिस लाइन, बस अड्डा, मियां वाली कॉलोनी, एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन, राजीव चौक और इफको चौक पर तीन से चार फीट तक पानी भर गया. जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. गुरुग्राम में जलभराव के चलते गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलती नजर आई. जिसके चलते जाम की स्थिति बनी रही.
1 घंटे बाद भी पानी निकासी नहीं: हैरानी की बात ये है कि बारिश रुकने के 1 घंटे बाद भी पानी नहीं निकला. जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई. हर बार गुरुग्राम नगर निगम और सरकार की तरफ से पानी निकासी, सीवर की सफाई और नालों की सफाई का दावा किया जाता है. जलभराव ना होने का दावा किया जाता है, लेकिन हर बार तस्वीर वही रहती है. एक बार फिर से मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है.
🚔☔ Standing Strong, Come Rain or Pothole! 🌧️🚧— Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) August 14, 2025
Gurugram Traffic Police officers are out on the roads — not just managing traffic 🚦, but braving the rain 🌧️, guiding you away from potholes 🕳️🚫, and even helping vehicles stuck in water.
From diverting vehicles ↩️➡️ to… pic.twitter.com/5l7kxyL8A1
जाम में फंसे लोग: गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक और हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई बार दावा कर चुके हैं कि बारिश होने के करीब 1 घंटे के अंदर शहर में कहीं पर भी पानी नहीं रुकेगा, लेकिन उनके दावे भी बारिश आते ही धरे के धरे रह जाते हैं. शहर के कई इलाकों में बारिश आते ही पानी भर जाता है और घंटा बीत जाने के बाद भी पानी नहीं निकलता. जिसकी वजह से वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है. ये परेशानी कब खत्म होगी. इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं.
