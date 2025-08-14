ETV Bharat / state

गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी दरिया, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी - GURUGRAM WATERLOGGING

Gurugram Waterlogging: गुरुग्राम में बारिश के बाद एक बार फिर से जलभराव हो गया. जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी हुई.

Gurugram Waterlogging
Gurugram Waterlogging (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read

गुरुग्राम: हरियाणा में बारिश का कहर जारी है. जिसके चलते शहर-शहर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. एक बार फिर से गुरुग्राम की सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं. मूसलाधार बारिश से गुरुग्राम एक बार फिर से पानी-पानी हो गया.

गुरुग्राम में जलभराव: गुरुग्राम सेक्टर 32,14,15,4,7,11,12, शीतला कॉलोनी, पुलिस लाइन, बस अड्डा, मियां वाली कॉलोनी, एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन, राजीव चौक और इफको चौक पर तीन से चार फीट तक पानी भर गया. जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. गुरुग्राम में जलभराव के चलते गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलती नजर आई. जिसके चलते जाम की स्थिति बनी रही.

Gurugram Waterlogging (Gurugram Waterlogging)

1 घंटे बाद भी पानी निकासी नहीं: हैरानी की बात ये है कि बारिश रुकने के 1 घंटे बाद भी पानी नहीं निकला. जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई. हर बार गुरुग्राम नगर निगम और सरकार की तरफ से पानी निकासी, सीवर की सफाई और नालों की सफाई का दावा किया जाता है. जलभराव ना होने का दावा किया जाता है, लेकिन हर बार तस्वीर वही रहती है. एक बार फिर से मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है.

जाम में फंसे लोग: गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक और हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई बार दावा कर चुके हैं कि बारिश होने के करीब 1 घंटे के अंदर शहर में कहीं पर भी पानी नहीं रुकेगा, लेकिन उनके दावे भी बारिश आते ही धरे के धरे रह जाते हैं. शहर के कई इलाकों में बारिश आते ही पानी भर जाता है और घंटा बीत जाने के बाद भी पानी नहीं निकलता. जिसकी वजह से वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है. ये परेशानी कब खत्म होगी. इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में मानसून का कहर जारी, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जींद में जलभराव से लोग परेशान, तालाब बनी सड़कें - HARYANA RAIN ALERT

ये भी पढ़ें- सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी उफान पर, ग्रामीणों में खौफ, सिंचाई विभाग के एसई बोले- "फिलहाल कंट्रोल में जलस्तर" - GHAGGAR RIVER WATER LEVEL INCREASED

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में बारिश का तांडव, पंजेटो गांव में घुसा 10 गांवों का पानी, हाईवे पर भी जलजमाव - HEAVY RAIN IN YAMUNANAGAR

गुरुग्राम: हरियाणा में बारिश का कहर जारी है. जिसके चलते शहर-शहर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. एक बार फिर से गुरुग्राम की सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं. मूसलाधार बारिश से गुरुग्राम एक बार फिर से पानी-पानी हो गया.

गुरुग्राम में जलभराव: गुरुग्राम सेक्टर 32,14,15,4,7,11,12, शीतला कॉलोनी, पुलिस लाइन, बस अड्डा, मियां वाली कॉलोनी, एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन, राजीव चौक और इफको चौक पर तीन से चार फीट तक पानी भर गया. जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. गुरुग्राम में जलभराव के चलते गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलती नजर आई. जिसके चलते जाम की स्थिति बनी रही.

Gurugram Waterlogging (Gurugram Waterlogging)

1 घंटे बाद भी पानी निकासी नहीं: हैरानी की बात ये है कि बारिश रुकने के 1 घंटे बाद भी पानी नहीं निकला. जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई. हर बार गुरुग्राम नगर निगम और सरकार की तरफ से पानी निकासी, सीवर की सफाई और नालों की सफाई का दावा किया जाता है. जलभराव ना होने का दावा किया जाता है, लेकिन हर बार तस्वीर वही रहती है. एक बार फिर से मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है.

जाम में फंसे लोग: गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक और हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई बार दावा कर चुके हैं कि बारिश होने के करीब 1 घंटे के अंदर शहर में कहीं पर भी पानी नहीं रुकेगा, लेकिन उनके दावे भी बारिश आते ही धरे के धरे रह जाते हैं. शहर के कई इलाकों में बारिश आते ही पानी भर जाता है और घंटा बीत जाने के बाद भी पानी नहीं निकलता. जिसकी वजह से वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है. ये परेशानी कब खत्म होगी. इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में मानसून का कहर जारी, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जींद में जलभराव से लोग परेशान, तालाब बनी सड़कें - HARYANA RAIN ALERT

ये भी पढ़ें- सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी उफान पर, ग्रामीणों में खौफ, सिंचाई विभाग के एसई बोले- "फिलहाल कंट्रोल में जलस्तर" - GHAGGAR RIVER WATER LEVEL INCREASED

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में बारिश का तांडव, पंजेटो गांव में घुसा 10 गांवों का पानी, हाईवे पर भी जलजमाव - HEAVY RAIN IN YAMUNANAGAR

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN GURUGRAMGURUGRAM TRAFFIC POLICE ADVISORYगुरुग्राम में जलभरावगुरुग्राम में बारिशGURUGRAM WATERLOGGING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.