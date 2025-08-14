नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बारिश लोगों की आफत बन गई है. लगातार हो रही तेज बारिश का कहर वसंत विहार इलाके में देखने को मिला. जगह एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां डीडीए की दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई.

गुरुवार देर रात से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई, तेज बारिश के चलते दिल्ली के वसंत विहार इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया, यहां बसंत नगर हनुमान मंदिर के पास डीडीए की एक लंबी चौड़ी दीवार बारिश के चलते भर-भरा कर गिर गई. जिसकी चपेट में दो बच्चे आ गए. घायल बच्चों को नजदीकी एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां दोनों बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक दीवार पुरानी थी और बारिश-जलभराव के चलते गिरी है. इसकी चेपेट में आने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार 14 अगस्त 2025 को करीब शाम 4 बजकर 44 मिनट पर हुई.

पुलिस को सूचना मिली कि बसंत नगर, वसंत विहार, हनुमान मंदिर के पास एक दीवार गिर गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही वसंत विहार थाने के जांच अधिकारी (IO) और पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे. वहां पहुंचने पर देखा गया कि एक दीवार पूरी तरह गिर चुकी थी और मलबे के नीचे बच्चे दबे हुए थे.

पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबे से दो बच्चों को बाहर निकाला गया. जिनकी उम्र 10 वर्षीय और 9 साल बताई जा रही है. दोनों बच्चे बिहार के बेगूसराय और मधुबनी के रहने वाले थे. दोनों को PCR वैन की मदद से तुरंत AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सीढ़ियों के पास बैठकर खेल रहे थे बच्चे

दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हादसे के समय दोनों बच्चे दीवार के पास बनी सीढ़ियों पर बैठे हुए खेल रहे थे इसी दौरान ये हादसा हो गया. यह दीवार दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की है, जो लगातार हो रही भारी बारिश और पानी भरने के कारण कमजोर होकर गिर गई.

स्थानीय अनिल शर्मा भी मौके पर पहुंचे

पुलिस ने बताया कि हादसे की जानकारी तुरंत आपदा प्रबंधन टीम और DDA अधिकारियों को दे दी गई. फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे में कोई और व्यक्ति फंसा न हो. मौके में मौजूद एनडीआरएफ की टीम मलवा हटाने में जुटी हुई है. घटना के बाद स्थानीय विधायक अनिल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई गई. बारिश के दौरान इस क्षेत्र में पानी भर जाता है, जिससे दीवार की नींव कमजोर हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है और संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की है. दिल्ली पुलिस ने मृतक बच्चों के परिजनों को सूचना दी है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

वही गुरुवार सुबह दिल्ली के कालकाजी इलाके में भी एक बड़ी घटना देखने को मिली जहां एक विशालकाय पेड़ की चपेट में आने से बाइक सवार 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई.

