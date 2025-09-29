ETV Bharat / state

उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, देहरादून में झमाझम बरसे बदरा, जानें अगले 7 दिन कैसी रहेगी आबोहवा

देहरादून में मौसम में बदलाव के बाद तेज बारिश हुई. बारिश के कारण स्कूली बच्चों और अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ी.

RAIN IN DEHRADUN
देहरादून में झमाझम बरसे बदरा (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2025 at 1:40 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदली है. पिछले एक हफ्ते से तेज चटक धूप के बाद सोमवार को देहरादून में झमाझम तेज बारिश हुई. हालांकि, मौसम बदलने की शुरुआत रविवार रात से ही हो गई थी. सुबह हुई तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई. इस दौरान बारिश की तीव्रता काफी ज्यादा रही. राजधानी देहरादून के घंटाघर, राजपुर रोड और ईसी रोड जैसे इलाकों में तेज बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब दिखीं. दोपहर 12 बजे के आसपास बारिश की तीव्रता काफी ज्यादा थी.

उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि अभी फिलहाल कोई बड़ा अलर्ट या फिर हेवी रेन को लेकर कोई वार्निंग नहीं है. हालांकि, दो-तीन घंटे के लिए भारी बारिश जरूर देखने को मिली, जो कि देहरादून के अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी होने की संभावना है. इस पूरे सप्ताह उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में इस तरह से तेज बारिश देखने को मिल सकती है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब मॉनसून विदाई ले चुका है. वहीं अब बारिश की अवधि धीरे-धीरे कम होगी. हालांकि, तीव्रता आज की बारिश में काफी ज्यादा देखने को मिली है.

उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट (VIDO-ETV Bharat)

दरअसल, उत्तराखंड में सामान्यतः 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक मॉनसून सीजन के तौर पर लिया जाता है. 15 जून से पहले होने वाली बारिश को प्री मॉनसून और 15 सितंबर के बाद होने वाली बारिश को पोस्ट मॉनसून कहा जाता है. लेकिन इस बार जिस तरह से मॉनसून कुछ दिन देरी से आया तो उसी तरह से यह माना जा सकता है कि मॉनसून जाने में भी थोड़ा समय लगा था. लेकिन बीच में एक हफ्ते का ड्राई सप्ताह बीता है, इसलिए पोस्ट मॉनसून की अवधि भी आगे खिसक गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून उत्तराखंड से अलविदा कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर छोटी-छोटी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है. जिन्हें पोस्ट मॉनसून की श्रेणी में रखा गया है. मौसम विभाग के अनुसार, अब कोई बड़ा उलटफेर वातावरण में नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कोई बड़ा अलर्ट या फिर कोई चेतावनी वाली एक्टिविटीज देखने को मिले. लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक जगह पर मध्यम से तीव्र बारिश तक देखने को मिल सकती है और यह एक ड्राई अवधि के बाद ज्यादातर देखने को मिलता है.

देहरादून में बारिशउत्तराखंड में मौसमUTTARAKHAND WEATHERउत्तराखंड मौसम विभागRAIN IN DEHRADUN

