बूंदी में ऐसी बारिश ? गाड़ियां और दुकानों का सामान बहा

बारिश बनी आफत. एक घंटे की तेज बारिश ने बूंदी शहर की सूरत बिगाड़ दी. गाड़ियों को बचाने में खुद बहते-बहते बचे लोग...

तेज बारिश में गाड़ियां और दुकानों का सामान बहा (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
बूंदी: सोमवार को अचानक हुई एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने बूंदी शहर के लिए आफत बन गई. पुराने शहर की तंग गलियों और बाजारों में पानी ऐसे उफान पर आया, मानो नदी बह रही हो. महज चंद मिनटों में सड़कें दरिया बन गईं. सदर बाजार, तिलक चौक, मीरा गेट, ठठेरा बाजार जैसे इलाकों में हालात बेकाबू हो गए. तेज बारिश से पहाड़ों से उतरकर आया पानी बाजार की गलियों से होकर दौड़ पड़ा. सदर बाजार में दुकानों के बाहर रखा सामान पानी के साथ बह गया. वहीं, कई वाहन पानी के तेज बहाव में सड़क से खिसकते हुए बहे. लोगों ने अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए रस्सियों से बांधने की जुगत लगाई, लेकिन कई जगह उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुईं.

गाड़ियों को बचाने में लोग बहते-बहते बचे : बारिश का पानी इतना तेज था कि कई लोग अपनी गाड़ियों को सुरक्षित करने के चक्कर में खुद ही पानी के बहाव में बह गए. गनीमत रही कि आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. मीरा गेट और तिलक चौक इलाके में पानी का बहाव इतना प्रचंड था कि लोग घबराकर दुकानों और मकानों की ऊंचाई पर चढ़ गए. सदर बाजार और ठठेरा बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया.

बूंदी में बारिश बनी आफत (ETV Bharat Bundi)

सदर बाजार में पानी आधे से ज्यादा दुकानों में घुसने से नुकसान हो गया. कई दुकानदार अपनी दुकान का शटर बंद करके सामान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी का दबाव इतना अधिक था कि शटर के अंदर भी पानी घुस गया. - अनिल नंदवाना, व्यापार संघ अध्यक्ष.

शहर की लचर व्यवस्था पर उठे सवाल : बूंदी शहर में हर साल बारिश के दौरान जलभराव की समस्या खड़ी होती है, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. शहर में नालों की सफाई समय पर नहीं होने और जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण हर बार हालात बेकाबू हो जाते हैं. सोमवार की बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी.

पढ़ें : किसानों पर दोहरी मार: बेमौसम बरसात ने डुबोई कटी फसलें और अटकाई रबी की बुवाई

समय रहते नालों और जल निकासी की समुचित व्यवस्था होती तो इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिलता. पहाड़ों से पानी उतरकर सीधे बाजारों में आता है और हर बार दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचाता है. - इरफान अंसारी, पार्षद.

प्रशासन अलर्ट, लेकिन राहत नदारद : तेज बारिश और तबाही के बाद प्रशासन ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन राहत इंतजाम नदारद रहे. शहरवासियों का कहना है कि हर साल आफत झेलने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा. लोगों ने मांग की है कि जल निकासी की मजबूत व्यवस्था की जाए, ताकि इस तरह के हालात से निजात मिल सके.

