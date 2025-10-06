ETV Bharat / state

बूंदी में ऐसी बारिश ? गाड़ियां और दुकानों का सामान बहा

बूंदी: सोमवार को अचानक हुई एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने बूंदी शहर के लिए आफत बन गई. पुराने शहर की तंग गलियों और बाजारों में पानी ऐसे उफान पर आया, मानो नदी बह रही हो. महज चंद मिनटों में सड़कें दरिया बन गईं. सदर बाजार, तिलक चौक, मीरा गेट, ठठेरा बाजार जैसे इलाकों में हालात बेकाबू हो गए. तेज बारिश से पहाड़ों से उतरकर आया पानी बाजार की गलियों से होकर दौड़ पड़ा. सदर बाजार में दुकानों के बाहर रखा सामान पानी के साथ बह गया. वहीं, कई वाहन पानी के तेज बहाव में सड़क से खिसकते हुए बहे. लोगों ने अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए रस्सियों से बांधने की जुगत लगाई, लेकिन कई जगह उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुईं.

गाड़ियों को बचाने में लोग बहते-बहते बचे : बारिश का पानी इतना तेज था कि कई लोग अपनी गाड़ियों को सुरक्षित करने के चक्कर में खुद ही पानी के बहाव में बह गए. गनीमत रही कि आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. मीरा गेट और तिलक चौक इलाके में पानी का बहाव इतना प्रचंड था कि लोग घबराकर दुकानों और मकानों की ऊंचाई पर चढ़ गए. सदर बाजार और ठठेरा बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया.