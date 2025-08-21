ETV Bharat / state

बूंदी में झूमकर बरसे मेघ, तालेड़ा में 39 एमएम बारिश, जलभराव से परेशानी - HEAVY RAIN IN BUNDI

बूंदी में 20 दिन बाद बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, हालांकि नालियों की खराब व्यवस्था के शहर में जलभराव हो गया.

Heavy rain in Bundi
बारिश के कारण बूंदी में भरा पानी (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 1:59 PM IST

3 Min Read

बूंदी: करीब 20 दिनों की तपिश और उमस से जूझ रहे बूंदी जिले के वासियों के लिए बुधवार रात राहत लेकर आई. देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार सुबह तक कभी तेज तो कभी रिमझिम फुहारों के रूप में जारी रहा. तालेड़ा कस्बे में सबसे अधिक 39 एमएम वर्षा दर्ज की गई. वहीं, नैनवा में 14 एमएम, बूंदी और केशवरायपाटन में 12-12 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई. तेज बारिश के कारण एक ओर जहां मौसम सुहावना हो गया. वहीं, दूसरी ओर तालेड़ा की निचली बस्तियों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

तालेड़ा कस्बे की निचली कॉलोनियों में रातभर हुई बारिश से कई घरों में पानी घुस गया. सुबह होते ही गलियों में घुटनों तक पानी भरा नजर आया. कॉलोनीवासियों ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं होता. अवैध अतिक्रमण और नालों पर कब्जों के कारण पानी रुककर मोहल्लों में भर जाता है.

पढ़ें: भरतपुर में अब तक 518.77 मिमी बारिश, घना के लिए मिला पांचना से भरपूर पानी

तीज मेले की व्यवस्थाओं की खुली पोल: मानव सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने आरोप लगाया कि बीती रात हुई बारिश ने बूंदी नगर परिषद के दावों की भी पोल खोल दी. तीज महोत्सव के लिए करीब 50 लाख रुपए की लागत से गिट्टी बिछाकर यह दावा किया गया था कि बारिश होने पर भी मेले में कीचड़ की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन बुधवार रात की बारिश के बाद मेले के प्रांगण में जगह-जगह कीचड़ फैल गया. लोगों को मेले में कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ा. इस कारण लोगों में नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखी गई. खोईवाल ने कहा कि नगर परिषद को यह सोचना होगा कि थोड़ी सी बारिश में ही यदि मेले में हालात बिगड़ते हैं, तो भारी बारिश में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है. उधर, मेले की अव्यवस्था ने नगर परिषद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हालात होते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते. नगर परिषद के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं और थोड़ी सी बारिश में ही सच्चाई सामने आ जाती है.

लोगों को गर्मी और उमस से राहत: जिले में बीते 20 दिनों से उमस का असर था. दिन का तापमान कई डिग्री तक पहुंच गया था और रातें भी बेचैन कर रही थी. लगातार बढ़ रही बिजली कटौती ने भी आमजन की परेशानी बढ़ा दी थी, लेकिन बुधवार रात हुई बारिश ने लोगों को राहत की सांस दिलाई. तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया. हालांकि, बारिश के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें कीचड़ और पानी से लबालब हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुई. तालेड़ा, केशवरायपाटन और बूंदी शहर की कई गलियों में नालियों का गंदा पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बच्चों और बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया और कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाए.

बूंदी: करीब 20 दिनों की तपिश और उमस से जूझ रहे बूंदी जिले के वासियों के लिए बुधवार रात राहत लेकर आई. देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार सुबह तक कभी तेज तो कभी रिमझिम फुहारों के रूप में जारी रहा. तालेड़ा कस्बे में सबसे अधिक 39 एमएम वर्षा दर्ज की गई. वहीं, नैनवा में 14 एमएम, बूंदी और केशवरायपाटन में 12-12 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई. तेज बारिश के कारण एक ओर जहां मौसम सुहावना हो गया. वहीं, दूसरी ओर तालेड़ा की निचली बस्तियों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

तालेड़ा कस्बे की निचली कॉलोनियों में रातभर हुई बारिश से कई घरों में पानी घुस गया. सुबह होते ही गलियों में घुटनों तक पानी भरा नजर आया. कॉलोनीवासियों ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं होता. अवैध अतिक्रमण और नालों पर कब्जों के कारण पानी रुककर मोहल्लों में भर जाता है.

पढ़ें: भरतपुर में अब तक 518.77 मिमी बारिश, घना के लिए मिला पांचना से भरपूर पानी

तीज मेले की व्यवस्थाओं की खुली पोल: मानव सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने आरोप लगाया कि बीती रात हुई बारिश ने बूंदी नगर परिषद के दावों की भी पोल खोल दी. तीज महोत्सव के लिए करीब 50 लाख रुपए की लागत से गिट्टी बिछाकर यह दावा किया गया था कि बारिश होने पर भी मेले में कीचड़ की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन बुधवार रात की बारिश के बाद मेले के प्रांगण में जगह-जगह कीचड़ फैल गया. लोगों को मेले में कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ा. इस कारण लोगों में नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखी गई. खोईवाल ने कहा कि नगर परिषद को यह सोचना होगा कि थोड़ी सी बारिश में ही यदि मेले में हालात बिगड़ते हैं, तो भारी बारिश में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है. उधर, मेले की अव्यवस्था ने नगर परिषद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हालात होते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते. नगर परिषद के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं और थोड़ी सी बारिश में ही सच्चाई सामने आ जाती है.

लोगों को गर्मी और उमस से राहत: जिले में बीते 20 दिनों से उमस का असर था. दिन का तापमान कई डिग्री तक पहुंच गया था और रातें भी बेचैन कर रही थी. लगातार बढ़ रही बिजली कटौती ने भी आमजन की परेशानी बढ़ा दी थी, लेकिन बुधवार रात हुई बारिश ने लोगों को राहत की सांस दिलाई. तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया. हालांकि, बारिश के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें कीचड़ और पानी से लबालब हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुई. तालेड़ा, केशवरायपाटन और बूंदी शहर की कई गलियों में नालियों का गंदा पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बच्चों और बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया और कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाए.

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER UPDATEMONSOON IN RAJASTHANRELIEF FORM HUMIDITYHEAVY RAIN IN BUNDI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

भारत-चीन व्यापार से सालाना 6 अरब डॉलर का फायदा, US टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई

मारवाड़ के महाकुंभ के लिए उमड़ रही आस्था, जोधपुर में हर दिन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु

PM किसान निधि का झांसा देकर किए युवक के खाते से 96 हजार पार, झारखंड से गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.