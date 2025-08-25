पटना: बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिसके चलते रविवार को पटना सहित कई जिलों में झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया. इस बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं बारिश की वजह से पटना के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है.
पटना सहित कई जिलों में बारिश: रविवार को पटना, कैमूर, वैशाली, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गयाजी, शेखपुरा, बेगूसराय और मधुबनी जैसे जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई. राजधानी पटना में दोपहर तक 1.8 मिमी बारिश हुई, जबकि रोहतास में बीते 24 घंटों में 81.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई.
मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने सोमवार के लिए कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जैसे जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, प्रदेश के दक्षिण और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
प्रमुख स्थानों पर बारिश का आंकड़ा: बिहार के विभिन्न हिस्सों में बारिश ने अलग-अलग प्रभाव दिखाया। गयाजी के फतेहपुर में 77.0 मिमी, बक्सर के राजपुर में 64.0 मिमी, पटना के बेलछी में 56.2 मिमी और रोहतास के नौहट्टा में 48.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. अन्य स्थानों जैसे भोजपुर के चरपोखरी, गयाजी के मानपुर और खगड़िया के बालतारा में भी अच्छी खासी बारिश हुई.
तापमान में बदलाव: बारिश के साथ तापमान में भी बदलाव देखा गया. पटना का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा. गयाजी में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री और न्यूनतम 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वाल्मिकी नगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम: बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार-पांच दिनों तक बिहार में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ रुक-रुक कर बारिश की संभावना है. खासकर दक्षिण और उत्तर-पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान लोगों को निचले इलाकों में सावधानी बरतने और बिजली गिरने की स्थिति से बचने की सलाह दी गई है.
बारिश में रखें सतर्कता का खयाल: बिहार में मानसून की सक्रियता ने मौसम को राहत भरा बना दिया है, लेकिन भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए सतर्कता जरूरी है. मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए लोगों को सुरक्षित रहने के उपाय करने चाहिए. बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी है, लेकिन इसके संभावित खतरों से भी सावधान रहना जरूरी है.
