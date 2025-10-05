ETV Bharat / state

बिहार में बारिश के कारण बाढ़ की वापसी, सड़क पर बह रहा पानी, जलजमाव से बढ़ी परेशानी

"पीपा पुल के दाहिने हिस्से के एप्रोच पथ पर करीब 10 फीट तक पानी चढ़ गया है, जिससे चारपहिया वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है. केवल पैदल या दोपहिया वाहन से ही लोग जोखिम उठाकर गुजरने को मजबूर हैं."- ग्रामीण

ग्रामीण इलाके में स्थिति भयावह: सबसे ज्यादा असर कटरा प्रखंड के बकुची पीपा पुल पर देखा जा रहा है. बागमती नदी के तेज बहाव के कारण पुल के दोनों ओर पानी भर गया है. मोहनपुर, बकुची, अंदामा, पतारी, गंगिया, नवादा, बर्री और माधोपुर जैसे गांवों में दहशत का माहौल है. नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में भी पानी तेजी से फैलने लगा है. ग्रामीणों को आवागमन के लिए अब 40 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर मुख्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है.

मुजफ्फरपुर में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी: मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है. बागमती और लखनदेई नदी का उफान इस कदर बढ़ गया है कि जिले के कई प्रखंडों में जनजीवन प्रभावित हो गया है. कटरा और औराई प्रखंड में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है. ग्रामीणों के मुताबिक जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है.

पटना: पिछले कई दिनों से बिहार के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. शहर में जहां जलजमाव की स्थिति बन गई है, वहीं ग्रामीण इलाके में बाढ़ की वापसी हो गई है. जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. लगातार बारिश के कारण सभी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना बनी हुई है.

रोहतास में मूसलाधार बारिश का कहर: रोहतास में मूसलाधार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटा है. कई इलाके जलमग्न हो गए हैं किसानों के 200 बीघा में लगे फसल डूब गए हैं. डेहरी के गोपी बिगहा, जमुहार, महादेवा, कंचनपुर आदि इलाके में पहाड़ी कांव नदी का पानी पूरे क्षेत्र में फैल गया है.तिलौथू में लगभग 141 एकड़ सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें आलू और टमाटर की फसल लगी हुई थी. भारी बारिश के कारण कई गांव में कच्चे मकान गिर गए हैं.

रोहतास में बारिश के कारण बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

तुतला भवानी जलप्रपात के आगे लघु सिंचाई विभाग का एक बांध वह भी टूट गया है. जिस कारण विभिन्न गांव में पानी आ गया है. वहीं भदोखरा पंचायत में पहाड़ से सिंचाई के लिए नवनिर्मित नशकटिया आहर का पिंड टूटने के कारण विभिन्न गांव में पानी आ गया है. जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज की स्थिति अब बहुत हद तक सामान्य हुई है लेकिन बगल में स्थित गणिनाथ महाविद्यालय से होकर काव नदी का पानी बाहर निकल रहा है. एक अनाज का गोदाम अभी भी डूबा हुआ है, जबकि कंक्रीट ईट ब्रिक्स के प्लांट में हजारों बोरी सीमेंट बर्बाद हो गया. कई मशीनें डूब गई है.

शहर में जलजमाव (ETV Bharat)

"जमुहार, दहाऊर,पतपुरा एवं पहलेजा पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है. करीब 20-25 कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. बाबा गणिनाथ महाविद्यालय, एनएच टू, सहित 10-12 गांव सर्वाधिक प्रभावित हैं. काव नदी की सफाई नहीं होने और अतिक्रमण करने के कारण ऐसे हालात पैदा हुए हैं."- राधेश्याम. स्थानीय

कैमूर में कर्मनाशा नदी उफान पर: कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने वाली कर्मनाशा नदी एक बार फिर से उफान पर है. जलस्तर बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश-बिहार को जोड़ने वाले दुर्गावती ककरैथ मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है. वहीं राहगीरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से डायल 112 की टीम ककरैथ पथ पर तैनात हो गई है.

बाढ़ के कारण पलायन को मजबूर (ETV Bharat)

मधेपुरा में भीषण आंधी-बारिश: मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड में भीषण बारिश और तेज तूफान ने तबाही मचा दी. इस आपदा में एक महिला की भी मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है. गांव के लोगों का कहना है कि इस तबाही से किसानों की फसलें भी बुरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है. मुख्य सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हो गया है.

तेज आंधी के कारण सड़क पर गिरा पेड़ (ETV Bharat)

गोपालगंज में पानी में डूबा एंबुलेंस: गोपालगंज में चक्रवाती तूफान के दौरान हुए भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है. गोपालगंज में सड़क, अस्पताल, अपार्टमेंट के अलावा रेलवे के अंडरपास भी पानी से भर गए हैं. रेलवे के इस अंडरपास में मरीजों को लेकर जा रहा एंबुलेंस भी डूब गया. हालांकि मरीजों के साथ एंबुलेंस को डूबते देख ग्रामीणा इक्कठा हो गए और एंबुलेंस में फंसे ड्राइवर और मरीजों को बाहर निकालकर जान बचाई.

दरभंगा में जोरदार बारिश: दरभंगा में कमला नदी, बागमती नदी, अधवारा समूह, खिरोई और कोसी नदी सहित विभिन्न जलक्षेत्र में जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले. आंधी-बारिश के दौरान किसी पेड़, बिजली के खंभे या कमजोर आधारभूत संरचना के नीचे शरण ना लें. तटबंध क्षेत्र के निचले हिस्से में बसे नागरिक उच्चे स्थान पर रहे तो बेहतर है.

