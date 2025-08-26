भिवानी: लगातार हो रही भारी बारिश ने भिवानी जिले के गांव बीरण में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. गांव के सरकारी स्कूल और मंदिरों में पानी भर गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है. ग्रामीण प्रशासन से जलभराव को निकालने की गुहार लगा रहे हैं ताकि हालात सामान्य हो सकें.

स्कूल और मंदिर में भरा पानी

गांव बीरण के सरपंच सुल्तान सिंह और सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह ने बताया कि बीते दिनों हुई बारिश के बाद से ही सरकारी स्कूल में पानी भरना शुरू हो गया था. पिछले 20 दिनों से बच्चों की कक्षाएं पास के एक मंदिर में लग रही थीं. लेकिन अब भारी बारिश के कारण उस मंदिर में भी पानी भर गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है. यह स्थिति बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने आई है.

कई दिनों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित (Etv Bharat)

स्कूल में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से भी खतरा

उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तीन से चार फीट तक पानी जमा है. स्कूल के सामने स्थित जोहड़ (तालाब) ओवरफ्लो हो गया है, जिसका पानी स्कूल परिसर में घुस गया है. जलभराव के कारण स्कूल में आने-जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है. वहीं स्कूल के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से भी बड़ा खतरा बना हुआ है.

स्कूल में भरा पानी (Etv Bharat)

मंत्री ले चुकीं जायजा

ग्रामीणों ने कहा कि इस समस्या की जानकारी सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौके पर आकर ले चुकी हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन यदि जल्द कदम नहीं उठाता, तो किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. सरपंच सुल्तान सिंह ने उपायुक्त और शिक्षा विभाग से तुरंत कार्रवाई की अपील की है. पंचायत ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि मौके पर अधिकारियों को भेजकर जलभराव की निकासी कराई जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो सके और खतरे की स्थिति खत्म हो.

मंत्री ले चुकीं स्थिति का जायजा, नहीं निकला समाधान (Etv Bharat)

