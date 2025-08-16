रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से मां अलकनंदा-मंदाकिनी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. जिसके कारण आपदा प्रबंधन विभाग की टीम को नदी किनारे बसे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है. साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की गई.

ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है. बारिश के कारण नदियों के साथ ही गाड़-गदेरे उफान पर आ गए हैं. शनिवार को मां अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया गया. लोगों से सावधानी बरतने के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई.

रुद्रप्रयाग शहर के बेलनी पुल के नीचे स्थित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न होने के साथ ही हनुमान मंदिर की सुरक्षा दीवारों तक पानी पहुंच गया है. इसके अलावा सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं. नदियों किनारे बने आवासीय भवनों को जल स्तर बढ़ने से खतरा उत्पन्न हो गया है. सभासद सुरेन्द्र सिंह रावत ने बताया बदरीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मां अलकनंदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. जिसक कारण बेलनी क्षेत्र में नदी से सटे आवासीय भवनों एवं हनुमान मंदिर को खतरा बना हुआ है.उन्होंने नदी किनारे बसे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

वहीं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्दन सिंह रजवार ने बताया शनिवार को अलकनंदा-मंदाकिनी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया. जिसके बाद रुद्रप्रयाग शहर के साथ ही केदारघाटी में नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई. उन्होंने बताया नदियों का जल स्तर बढ़ने पर लोगांं को सावधानी बरतने की जरूरत है. नदियों का जल स्तर कब बढ़ जाए, कहा नहीं जा सकता. उन्होंने बताया अनाउंसमेंट के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

