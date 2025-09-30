ETV Bharat / state

झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी! दशहरा में पड़ सकता है खलल

रांची: इस साल 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ-साथ दशहरा भी है. इस दिन बापू की याद में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं. साथ ही रावण दहन भी इसी दिन होना है. इस बीच मौसम केंद्र से आई खबर ने चिंता बढ़ा दी है. मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल के मुताबिक 1 अक्टूबर को दोपहर के बाद से मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा जबकि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को राज्य के करीब 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान वज्रपात और 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है.

बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर की वजह से बदलेगा मौसम

मौसम केंद्र के मुताबिक 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक ऊपरी वायु साइक्लोनिक सर्कुलेशन के उभरने की संभावना है. इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर को आसपास बंगाल की खाली के मध्य भागों में एक लो-प्रेशर बनने की संभावना है. इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 अक्टूबर के आसपास पश्चिम-मध्य और निकटवर्ती उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है. फिर यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा और फिर 3 अक्टूबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओड़िशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा.

मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल (Etv bharat)

2 अक्टूबर से इन जिलों में होगी भारी बारिश