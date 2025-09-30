झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी! दशहरा में पड़ सकता है खलल
झारखंड में 2 से 3 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान वज्रपात और तेज हवा भी चल सकती है.
Published : September 30, 2025 at 2:50 PM IST
रांची: इस साल 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ-साथ दशहरा भी है. इस दिन बापू की याद में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं. साथ ही रावण दहन भी इसी दिन होना है. इस बीच मौसम केंद्र से आई खबर ने चिंता बढ़ा दी है. मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल के मुताबिक 1 अक्टूबर को दोपहर के बाद से मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा जबकि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को राज्य के करीब 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान वज्रपात और 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है.
बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर की वजह से बदलेगा मौसम
मौसम केंद्र के मुताबिक 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक ऊपरी वायु साइक्लोनिक सर्कुलेशन के उभरने की संभावना है. इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर को आसपास बंगाल की खाली के मध्य भागों में एक लो-प्रेशर बनने की संभावना है. इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 अक्टूबर के आसपास पश्चिम-मध्य और निकटवर्ती उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है. फिर यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा और फिर 3 अक्टूबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओड़िशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा.
2 अक्टूबर से इन जिलों में होगी भारी बारिश
मौसमी बदलाव की वजह से झारखंड के सभी जिलों में 2 से 3 अक्टूबर के बीच हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं. इनमें गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसांवा में भारी बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की गई है.
जबकि 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जिला में भारी बारिश का अनुमान है. मौसम केंद्र, रांची ने संबंधित जिलों में 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच येलो अलर्ट जारी किया है.
