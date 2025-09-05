भारी बारिश से चौपट हो गई खेत में खड़ी सब्जियों की फसल, कम उत्पादन से महंगी रहेगी सब्जी

ETV Bharat / state

धान लगाई अब उत्पादन में होगी देरी : आर के जैन का कहना है कि खरीफ के सीजन में 15 जून से ही भारी बारिश हो रही थी, ऐसे में सोयाबीन, मूंग, उड़द और मक्का की फसल को किसान नहीं कर पाए थे, जिसके बाद अधिकांश किसानों ने इधर-उधर से धान के पौधे लेकर खेत में रोप दी थी. अब यह धान का उत्पादन नवंबर तक होगा, ऐसे में जहां पर सब्जी को बोने का समय ही अगस्त अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर तक होता है. इसमें देरी हो जाएगी और फसल का उत्पादन भी इन किसानों को देरी से मिलेगा. यह उत्पादन दिसम्बर के माह में आएगा. राजस्थान सरकार के सेंटर आफ एक्सीलेंस वेजिटेबल बूंदी के डिप्टी डायरेक्टर दुर्गा लाल मौर्या का कहना है कि भारी बारिश के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है. किसानों के खेत अभी पानी से भरे हैं, जब खेत खाली होंगे तब तक उनको और नुकसान हो जाएगा. फसल का उत्पादन करने के लिए दोबारा पौध लगानी होगी. सब्जी का प्रोडक्शन आने में एक माह की देरी होगी, यह बढ़ भी सकती है. सब्जी के प्रोडक्शन में गैप आएगा, हालांकि दूसरे राज्यों से सब्जी की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन पूरे राजस्थान में ही फसल खराब है, इसलिए दम भी बढ़ना तय है.

खेत में रोपाई लायक भी नहीं रहेगी पौध : हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहायक निदेशक सत्य प्रकाश मीणा का कहना है 15 जून से लगातार बारिश हो रही है, खेत सूख नहीं पा रहे हैं. अगले रबी सीजन में आने वाली सब्जियां के लिए किसान यहां पर अगस्त के अंत और सितंबर में पौध की तैयारी कर लेते हैं. रोपाई भी शुरू हो जाती है. पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च की पौध किसानों ने तैयार कर ली है, लेकिन खेतों में पानी है. यह पौध भी बड़ी होती जा रही है, फिर भी वे रोपाई नहीं कर पा रहे हैं. कुछ समय बाद यह पौध रोपाई करने लायक भी नहीं रहेगी, जबकि खुले में पौध तैयार करने वाले किसानो को नुकसान भी हुआ है, बारिश से पौध खेत में ही गलकर खराब हो गई है या पनप ही नहीं पाई है.

हाड़ौती में करीब 10 हजार हेक्टेयर के आसपास एरिया में पूरे साल में सब्जी की फसल उगाई जाती है. इनमें से वर्तमान में करीब 1000 हेक्टेयर के आसपास में खराबा हुआ है. खेतों में जाकर हालत देखे तो सामने आया की बैगन और भिंडी की फसल खेत में पानी भर जाने के चलते गल गई है. वहीं, रबी के सीजन के लिए किसानों ने बैगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार कर रखी थी, लेकिन वह भी पानी की वजह से वह खराब हो गई या फिर किसान की पौध ही लगातार बड़ी होती जा रही है. वह उसको खेत में रोप नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. इससे खेत पूरी तरह से गिले हैं. उनमें पौध रोपाई करना संभव नहीं हो पा रहा है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 महीने की देरी हो जाएगी. दूसरी तरफ अगली रबी की फसल में भी नुकसान होगा.

कोटा : भारी बारिश के चलते अनाज, दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को ही नुकसान नहीं हुआ है, सब्जी उत्पादक किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. यहां तक की बैगन और भिंडी की फसल चौपट हो गई है. वहीं आगे आने वाली फसल में भी खेत तैयार नहीं होने की वजह से देरी हो रही है. इसकी वजह से किसानों की टमाटर, मिर्ची, गोभी और बैगन के पौधे खराब जैसी हो गई है. इससे किसानों को करोड़ो का नुकसान हुआ है. जिससे सब्जयों के दाम बढ़ेंगे, अगले सीजन में तो आसमान को छू सकते है. उद्यानिकी विभाग के संयुक्त निदेशक आरके जैन का कहना है कि सब्जी की फसल का उत्पादन करने वाले किसानों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है.

फसल पर बारिश पड़ी भारी. (ETV Bharat gfx)

रोपने का समय भी नहीं दे रही बारिश : जिले से सटे हुए नया खेड़ा गांव में सब्जी की फसल का उत्पादन करने वाले किसान मुकेश कुमार सैनी ने सवा महीने पहले ही पत्ता गोभी उत्पादन के लिए कवर्ड एरिया तैयार नर्सरी लगाई है. खेत में रोपाई के लिए पौध तैयार भी है, लेकिन पौध में कचरा हो गया है और बारिश के चलते हुए उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी तरफ खेत भी अब तैयार नहीं है, इसलिए रोपाई भी नहीं कर पा रहे हैं. मुकेश का कहना है कि उनकी पौध अब 20 दिन और रोपाई का इंतजार कर सकती है, अगर बारिश नहीं रुकती है तो वह रोपाई नहीं कर पाएंगे. दूसरी तरफ उनका कहना है कि खेत भी उनके तैयार नहीं है. उसका पानी सूखने में काफी समय लगेगा. मुकेश का कहना है कि इसके बाद उन्हें दोबारा पौध तैयार करनी होगी और जिसमें काफी समय लग जाएगा. फिर अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, मेहनत भी दुगनी होगी. वहीं उनकी लगाई हुई भिंडी और बैगन भी खराब हो गए हैं.

बीज से उत्पादन वाली फसल के लिए खेत तैयार नहीं : आरके जैन का कहना है कि टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च, बैगन कि पहले पौध तैयार की जाती है. जिसके बाद उन्हें रोपाई कर खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है. हालांकि पालक, भिंडी, मटर, गाजर, मूली और प्याज की फसल बीज के जरिए होती है. खेत तैयार होने पर किसान इनकी बुवाई करेंगे. इसमें भी समय लगेगा, ऐसी हालत कोटा संभाग नहीं पूरे राजस्थान में है.

हाड़ौती में सब्जी की फसलें चौपट (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

हाड़ौती के सैंकड़ो गांवों में हजारों किसानो को हो रहा नुकसान : हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहायक निदेशक सत्य प्रकाश मीणा का कहना है कि कोटा जिले की बात की जाए तो गिरधरपुरा, झालीपुरा, अर्जुनपुरा, चडिंदा, भोजपुरा, जगन्नाथपुरा, खेड़ारामपुर, कालातालाब, चंद्रसेल, बगतरी, सुल्तानपुर और सांगोद के एरिया में सब्जी का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है. बूंदी जिले में मालीपुरा, मांडावरा, तालाबगांव, अलोद, ठीकरदा, जमीतपुरा, दुगारी, बांसी, बड़ा नयागांव, मांगली कलां, मांगली खुर्द, सिलोर, हिंडोली, गुडली, तालेड़ा, बरूंधन, गुमानपुरा, देई, जजावर, रामगंजबालाजी, नीम का खेड़ा, माटून्दा, नमाना व आसपास के एरिया में अच्छी सब्जी उत्पादित की जाती है. बारां जिले में किशनगंज, शाहबाद, छीपाबड़ौद, अटरू, अंता, कस्बाथाना, रावलजावल, मऊ व बमुलिया जागीर है. इस तरह से झालावाड़ में सेमली गोकुल, बींदा, दतीला व दहीखेडा सहित अन्य गांव में सब्जी होती है. सब जगह पर नुकसान देखा गया है.

15 दिन से एक बैगन नहीं निकला, अब फसल हटाना चुनौती : बूंदी जिले के बरुन्धन में बैंगन और भिंडी का अच्छा उत्पादन किया जाता है, लेकिन इस बार बैगन की लगभग सभी किसानों की खराब हो गई है. गांव के ही किसान नंदकिशोर कुशवाहा बताते हैं कि उन्होंने काफी मेहनत कर ढाई बीघा खेत में बैगन लगा दिया था, जिससे उत्पादन मिल रहा था. हर माह करीब 30 हजार रुपए का बैगन निकल रहा था, लेकिन पूरा खेत ही खराब हो गया है. अब पानी भरा होने के चलते उत्पादन नहीं हो पा रहा है. बीते 15 दिन से एक बैगन नहीं निकला है, जबकि यह अप्रैल तक भी उत्पादन उनके होता.अब ऐसे फसल को खेत से हटाना चुनौती है, इसके लिए भी खेत से पानी निकलना जरूरी है.

कोटा में बारिश से फसल बर्बादी (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

लाखों रुपए का हो गया है नुकसान : नंदकिशोर कुशवाहा का कहना है कि बैगन की तरह ही करीब दो बीघा एरिया में भिंडी उत्पादन हो रही थी. यह भिंडी हर दूसरे दिन से तीन से चार हजार रुपए का उत्पादन दे रही थी, लेकिन अब एक हजार से डेढ़ हाजर की भिंडी भी नहीं निकल रही है. पहले डेढ़ क्विंटल के आसपास भिंडी हर दूसरे दिन निकल रही थी, अब 50 किलो भी उत्पादन नहीं हो रहा है. क्वालिटी भी कमजोर है. इसके साथ ही उन्होंने बैगन की पौध तैयार की थी, वह चौपट हो गई है. पूरे गांव के सब्जी उत्पादक किसानों के साथ ऐसा हुआ है. आसपास के गांव में भी यही हालत है.

दो बार खराब हो गई है पौध : सुल्तानपुर इलाके के बगतरी गांव निवासी राधेश्याम बैरागी ने बताया कि पहले बारिश होने पर खेत पानी को सोख लेते थे और धूप निकलने पर खेत सूख भी जाता था. अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते भूमिगत जलस्तर भी ऊंचा उठ गया है. खेत में पानी भारी रहता है. उन्होंने दो बार बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी व फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर ली थी, लेकिन दोनों बार बारिश आ जाने के चलते नर्सरी में पानी भर गया. पौध गल गई है. उन्होंने कहा कि जब बारिश रुकेगी तभी वह नर्सरी को तैयार करेंगे. उनका यह भी कहना है कि खेत भी बारिश रुकने के बाद ही रोपाई के लिए तैयार हो पाएंगे.