गढ़वा में लगातार बारिश से अंडरपास जलमग्न और नदियां उफान पर, धनबाद में मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ा

गढ़वा के भवनाथपुर रोड स्थित रेलवे अंडरपास में भरा पानी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 4, 2025 at 6:31 PM IST 4 Min Read