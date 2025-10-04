गढ़वा में लगातार बारिश से अंडरपास जलमग्न और नदियां उफान पर, धनबाद में मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ा
गढ़वा लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं धनबाद में मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है.
Published : October 4, 2025 at 6:31 PM IST
गढ़वा: जिले में पिछले 12 घंटे की लगातार बारिश ने रेलवे की बहुप्रतीक्षित अंडरपास परियोजना की पोल खोलकर रख दी है. लगातार बारिश की वजह से भवनाथपुर रोड स्थित यह अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गया. ऊपर तक पानी भर जाने के कारण वाहनों और राहगीरों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. अंडरपास अब एक छोटे तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति महज सीमित बारिश में ही उत्पन्न हुई है. अगर तेज बारिश होती है, तो जनसुरक्षा की गंभीर चुनौती सामने आ सकती है. स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह अंडरपास अब खतरनाक मार्ग बन चुका है.
रेलवे द्वारा अंडरपास निर्माण के बाद भवनाथपुर रोड की रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. उस समय झामुमो नेता मुक्तेश्वर पांडेय के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तकनीकी खामियों को लेकर विरोध जताया था और भविष्य में जलजमाव की आशंका जाहिर की थी.
जनता की मांग थी कि जब तक अंडरपास पूरी तरह सुरक्षित और उपयोगी न हो, तब तक पुरानी रेलवे क्रॉसिंग चालू रखी जाए. पर उनकी बात अनसुनी कर दी गई. अब ऐसे में जहां लोग परेशानी से जूझ रहे हैं तो इसपर राजनीति भी शुरू हो गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.
इधर, लगातार बारिश होने की वजह से केतार प्रखंड में भी पानी ने तबाही मचाई है. लगातार बारिश की वजह से बहुत क्षति पहुंची है. कई पशु बह चुके हैं तो कहीं घरों में पानी प्रवेश कर गया है. प्रखंड की कई नदियां उफान पर है. जिसे लेकर प्रशासन के पदाधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. इस संबंध में एसडीपीओ सतेन्द्र सिंह ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से अनुमंडल क्षेत्र में जान-माल की क्षति हुई है. इसका आकलन कर मुआवजा की पहल की जाएगी.
धनबाद के मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ा
उधर, धनबाद में भी लगातार रुक -रुक कर हो रहे बारिश से कई जलाशयों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. तेनुघाट से भारी मात्रा में पानी को छोड़ा गया है. जिसके कारण कोयलांचल धनबाद का मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वर्तमान में मैथन डैम से डीवीसी ने 32 हजार 500 क्यूसेक पानी छोड़ा है. इसके अलावा पंचेत डैम से भी डीवीसी ने 37 हजार 500 क्यूसेक पानी छोड़ा है.
डीवीसी द्वारा छोड़े गए पानी से एक बार फिर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदनीपुर,वर्धमान सहित कई अन्य इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने के आसार हैं. दुर्गापुर बैराज से भी दो नहरों में भी पानी छोड़ा गया.
वहीं सिंचाई विभाग ने बताया है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर बारिश और तेज हुई तो छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा भी बढ़ सकती है. इसके साथ ही नदी किनारे निचले इलाकों में पानी घुसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके मद्देनजर जिला प्रशासन को पहले ही सतर्क रहने की सलाह दी जा चुकी है.
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड सरकार से अपील की है कि ज्यादा मात्रा में पानी ना छोड़ा जाए. पिछले साल भी अधिक पानी छोड़े जाने के कारण नदी के आसपास रहने वाले लोगों का काफी नुकसान हुआ था. जिससे देखते हुए दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट है.
फिलहाल बारिश में थोड़ी कमी आई है. डैम से थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ा जा रहा है, ताकी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो. मैथन डैम के इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं और इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
झारखंड में इस साल कैसा रहा मानसून का प्रदर्शन, कहां हुई अच्छी बारिश और कहां रह गई कमी?
हजारीबाग का छड़वा डैम ओवरफ्लो, जलस्तर ज्यादा होने से बढ़ा खतरा!
2 अक्टूबर से पूरे झारखंड में होगी बारिश! कई जिलों में हेवी रेन का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, सावधानी बरते की अपील