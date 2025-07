ETV Bharat / state

प्रदेश में तेज बारिश से सैलाब जैसे हालात, कई जिलों में सड़कों का संपर्क टूटा, बीसलपुर का जलस्तर 313 RL मीटर के पार - RAJASTHAN RAINFALL

सड़कों पर भरा पानी बना आफत ( फोटो ईटीवी भारत )

July 3, 2025

बारिश के प्रमुख आंकड़े:- बस्सी (चित्तौड़गढ़) - 12 इंच

रायपुर (ब्यावर) - 10 इंच

हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) - 9 इंच

मोड़क (कोटा) - 8 इंच

जैतारण (ब्यावर) - 7 इंच

गंगरार (चित्तौड़गढ़) - 6 इंच

सोजत (पाली) - 6 इंच

बेंगू (चित्तौड़गढ़) - 5 इंच

जवाजा (भीलवाड़ा) - 5 इंच

भीलवाड़ा - 5 इंच

कोटा - 4.32 इंच

कोटड़ी (भीलवाड़ा) - 4 इंच शहरों से ग्रामीण इलाकों का कटा संपर्क : कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बूंदी जिलों में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है. कोटा के मोड़क इलाके में हालात इतने खराब हैं कि मंदिर, स्कूल और घरों में 4 फीट तक पानी भर गया है. चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में गूंजली नदी की पुलिया डूब जाने से पांच पंचायतें अलग-थलग पड़ गई हैं. झालावाड़-गागरोन मार्ग, नमाना-बरुंधन, खेड़ली-अमझार मार्ग समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं. कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं. अजमेर में बारिश के कारण कचहरी रोड पर पानी का बहाव इतना तेज था कि वाहन बह गए. एसबीआई परिसर की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. झालावाड़ में SDRF ने एक गर्भवती महिला को नाव से अस्पताल पहुंचाया. पाली के सोजत में कई लोग नदियों के बीच फंस गए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया. कोटा के मोड़क कस्बे में नाले के पास बना दो मंजिला मकान गिर गया, हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई. कोटा जिले में एसडीआरएफ की टीम ने दरगाह और खेतों में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया (फोटो ईटीवी भारत) 8 घंटों में बीसलपुर पहुंचा 40 सेंटीमीटर पानी : चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के चलते त्रिवेणी नदी में जबरदस्त आवक शुरू हो गई है. त्रिवेणी नदी बीसलपुर बांध का प्रमुख स्रोत है. बुधवार को यह नदी रिकॉर्ड 7 मीटर की ऊंचाई पर बहती नजर आई. हालांकि गुरुवार सुबह इसका बहाव घटकर 4.30 मीटर पर आ गया. बीते 8 घंटों में बीसलपुर बांध में करीब 40 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है. बांध का गेज बढ़कर 313.07 RL मीटर पर पहुंच गया है जबकि इसकी कुल क्षमता 315.50 RL मीटर है. इसे भी पढ़ें: मानसून मेहरबान: बूंदी में तेज बारिश से ऊफनी नदियां, 4 बांध ओवरफ्लो, आवागमन बाधित बांधों में पानी का स्तर (फोटो ईटीवी भारत) बांधों में पानी की आवक तेज : राज्य में नदियों का जल प्रवाह बढ़ने से बांधों में पानी की आवक तेज हो गई है. राज्य के बांधों में कुल भराव क्षमता का 52.10% पानी दर्ज हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है. कोटा संभाग के बांध 81% तक भर चुके हैं. राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांधों के गेट खोलकर 35,000 से 72,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा रहा है. कोटा बैराज के 8 गेट खोलकर 1 लाख 36 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है. कोटा से धौलपुर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है. रावतभाटा में प्रताप सागर बांध के 2 गेट खोलकर 66,444 क्यूसेक और जवाहर सागर बांध के 5 गेट खोलकर 97,833 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. चंबल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है जिससे रियासतकालीन पुलिया डूब गई है. जल संसाधन विभाग के मुताबिक, अब तक 120 सूखे बांधों में से 32 पूरी तरह भर चुके हैं. झालावाड़ के भीमसागर बांध के 3 गेट 15 फीट खोलकर 9,270 क्यूसेक और कालीसिंध बांध का एक गेट आधा मीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है.

