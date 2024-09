ETV Bharat / state

राजस्थान में चहुंओर बारिश, जयपुर में कार पर पेड़ गिरने से चालक की मौत, जोधपुर में पानी में बही रेल की पटरी - Heavy rain all around in Rajasthan

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 10 hours ago | Updated : 10 hours ago

राजस्थान में तेज बारिश का दौर, उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर लगा जाम ( Photo ETV Bharat Jaipur )

राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी (ETV Bharat Jaipur) जयपुर: जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में बुधवार को कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने और कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है. इस बीच बारिश के दौरान जयपुर के जमवारामगढ़ में अचानक भारी पेड़ गिरने से कार सवार युवक की मौत हो गई. जबकि प्रदेश में अलग अलग हादसों में छह लोगों की मृत्यु हो गई. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी. मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जो आगामी 3 दिन जारी रहने की संभावना है. आज डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, दौसा, टोंक,पाली, अलवर, चूरू, जयपुर, सीकर, नागौर और अजमेरमें भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं करौली, झुंझुनूं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और उदयपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है. पढ़ें: उदयपुर में झमाझम बारिश, झीलें लबालब, झरने बहने लगे, हाइवे जाम जयपुर में कार पर पेड़ गिरा, चालक की मौत: इस बीच बारिश के दौरान जयपुर के जमवारामगढ़ में अचानक भारी पेड़ गिरने से कार सवार युवक की मौत हो गई और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद कार में फंसे चालक को बड़ी मशक्कत के बाद गंभीर हालत में लोगों ने बाहर निकाल कर निम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कार चालक की पहचान स्कूल प्राचार्य प्रकाश चंद मीणा के रूप में हुई है, यह घटना जमवारामगढ़ के गठवाड़ी गांव का है. हादसे का शिकार प्रकाशचंद स्कूल जाने के लिए कार में सवार हुआ था. गठवाड़ी सरपंच बाबूलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे. इस घटना के बाद जमवारामगढ़ में शोक की लहर छा गई. अलग-अलग हादसों में छह की मौत: प्रदेश में मंगलवार को बारिश से हुए अलग-अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. नागौर जिले में बिजली गिरने से मंगलवार शाम को दो किसानों की मौत हो गई. मेड़ता सिटी के निकट एक खेत में बिजली गिरने से किसान ओमप्रकाश मेघवाल 45 की मौत हो गई, वहीं, डेगाना के पास बिजली गिरने से गोनरडा निवासी 34 साल के जेठाराम रैगर की मौत हो गई. बाड़मेर में बाटाडू के रेवाली क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मृत्यु हो गई. रेवाली ग्राम पंचायत में मंगलवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से श्यामा राम पुत्र सुरताराम लोल की मौत हुई. धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके में सखवारा रपट पर पार्वती नदी में मंगलवार दोपहर करीब आधा दर्जन युवक नहाने गए थे. यहां एक युवक पानी में बहने पर उसे बचाने दूसरा युवक कूद पड़ा. दोनों युवकों के पानी में डूबने पर मौत हो गई. रेस्क्यू के दौरान दोनों शव बरामद कर लिए गए.

अधेड़ की डूबने से मौत : उधर, भरतपुर जिले के बयाना के सलाबाद गांव में अधेड़ की डूबने से मौत हो गई. घटना के 20 घंटे बाद नदी में तैरता हुआ शव बरामद किया गया. छोटीसादड़ी में मलावदा पुलिया में बहे दंपती को पुलिस ने बचा लिया. देर रात एक दंपती बाइक समेत पुलिया पर तेज बहाव में बह गए थे. घटना की जानकारी मिलते ही छोटीसादड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और ग्रामीणों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला. यह भी पढ़ें: माही नदी के बढ़े जलस्तर को देख खोले 8 गेट, जानिए बीसलपुर पर कब चलेगी चादर मंगलवार को यह रहा मौसम का हाल: पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकांश स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है. जयपुर , दौसा, सवाईमाधोपुर , चित्तौड़गढ़ , प्रतापगढ़ , बांसवाड़ा , कोटा , बूंदी , बारां , टोंक ,जोधपुर ,जालौर और पाली जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है, तो उदयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर जिले में कहीं कहीं भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई है. पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश ऋषभदेव , उदयपुर में 167.0 mm और पश्चिमी राजस्थान के गुडामालानी , बाड़मेर में 147.0 mm बारिश दर्ज की गई है. जोधपुर संभाग में भारी बारिश जारी: जोधपुर में बारिश के दौर की वजह से तिंवरी से माडियाई के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है. बारिश की वजह से कंक्रीट और मिट्टी ट्रेक के नीचे से बह गई. इसकी सूचना मिलने पर रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और ट्रैक को दुरुस्त करने में जुट गया. तिंवरी के पास करीब 35 मीटर ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से ओसियां स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस को रोक दिया गया. इसे बाद में वैकल्पिक मार्ग से निकल गया. रेलवे की ओर से इस रूट पर दो गाड़ियां रद्द की गई है, इनमें 04873/04874 जोधपुर-आशापुरा गोमट-जोधपुर रामदेवरा मेला स्पेशल, ट्रेन 04826, जोधपुर- जैसलमेर डेमो ट्रेन को रद्द किया गया है. फलौदी में जमकर बारिश: जोधपुर संभाग के फलौदी में आज सुबह एक घंटे लगातार जमकर हुई बारिश के कारण निचले इलाकों और बहाव क्षेत्रों में फिर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई. शहर के मध्य, नेशनल और स्टेट हाईवे के रास्ते रुक-रुककर वाहन चलते रहे. लूणी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण लोग परेशान दिखे. पाली में यलो अलर्ट के बीच 2 इंच बरसात से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और सीवरेज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. उदयपुर ग्रामीण से भारी बारिश: उदयपुर में सबसे ज्यादा ऋषभदेव ब्लॉक में 167MM बारिश दर्ज की गई है. सलूम्बर जिले में सेमारी ब्लॉक में 91MM, सराड़ा में 29MM, झल्लारा में 29MM, लसाड़िया में 44MM और सलूम्बर में 37MM बारिश रिकॉर्ड की गई. भारी बारिश के बीच नेशनल हाइवे 48 पर भी वाहनों की रफ्तार कम हो गई. आज सुबह से हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही और कई किलोमीटर की दूरी पर वाहन फंसे रहे. ऋषभदेव से परसाद के बीच आंबा घाटी से पेट्रोल पंप तक मार्ग बाधित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने यातायात की कमान संभाली. मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद राजधानी जयपुर में देर रात तक तेज गर्जना के साथ बारिश हुई. मौसम विभाग ने बुधवार को यहां बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी (ETV Bharat Jaipur) जयपुर: जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में बुधवार को कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने और कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है. इस बीच बारिश के दौरान जयपुर के जमवारामगढ़ में अचानक भारी पेड़ गिरने से कार सवार युवक की मौत हो गई. जबकि प्रदेश में अलग अलग हादसों में छह लोगों की मृत्यु हो गई. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी. मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जो आगामी 3 दिन जारी रहने की संभावना है. आज डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, दौसा, टोंक,पाली, अलवर, चूरू, जयपुर, सीकर, नागौर और अजमेरमें भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं करौली, झुंझुनूं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और उदयपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है. पढ़ें: उदयपुर में झमाझम बारिश, झीलें लबालब, झरने बहने लगे, हाइवे जाम जयपुर में कार पर पेड़ गिरा, चालक की मौत: इस बीच बारिश के दौरान जयपुर के जमवारामगढ़ में अचानक भारी पेड़ गिरने से कार सवार युवक की मौत हो गई और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद कार में फंसे चालक को बड़ी मशक्कत के बाद गंभीर हालत में लोगों ने बाहर निकाल कर निम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कार चालक की पहचान स्कूल प्राचार्य प्रकाश चंद मीणा के रूप में हुई है, यह घटना जमवारामगढ़ के गठवाड़ी गांव का है. हादसे का शिकार प्रकाशचंद स्कूल जाने के लिए कार में सवार हुआ था. गठवाड़ी सरपंच बाबूलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे. इस घटना के बाद जमवारामगढ़ में शोक की लहर छा गई. अलग-अलग हादसों में छह की मौत: प्रदेश में मंगलवार को बारिश से हुए अलग-अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. नागौर जिले में बिजली गिरने से मंगलवार शाम को दो किसानों की मौत हो गई. मेड़ता सिटी के निकट एक खेत में बिजली गिरने से किसान ओमप्रकाश मेघवाल 45 की मौत हो गई, वहीं, डेगाना के पास बिजली गिरने से गोनरडा निवासी 34 साल के जेठाराम रैगर की मौत हो गई. बाड़मेर में बाटाडू के रेवाली क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मृत्यु हो गई. रेवाली ग्राम पंचायत में मंगलवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से श्यामा राम पुत्र सुरताराम लोल की मौत हुई. धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके में सखवारा रपट पर पार्वती नदी में मंगलवार दोपहर करीब आधा दर्जन युवक नहाने गए थे. यहां एक युवक पानी में बहने पर उसे बचाने दूसरा युवक कूद पड़ा. दोनों युवकों के पानी में डूबने पर मौत हो गई. रेस्क्यू के दौरान दोनों शव बरामद कर लिए गए. अधेड़ की डूबने से मौत : उधर, भरतपुर जिले के बयाना के सलाबाद गांव में अधेड़ की डूबने से मौत हो गई. घटना के 20 घंटे बाद नदी में तैरता हुआ शव बरामद किया गया. छोटीसादड़ी में मलावदा पुलिया में बहे दंपती को पुलिस ने बचा लिया. देर रात एक दंपती बाइक समेत पुलिया पर तेज बहाव में बह गए थे. घटना की जानकारी मिलते ही छोटीसादड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और ग्रामीणों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला. यह भी पढ़ें: माही नदी के बढ़े जलस्तर को देख खोले 8 गेट, जानिए बीसलपुर पर कब चलेगी चादर मंगलवार को यह रहा मौसम का हाल: पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकांश स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है. जयपुर , दौसा, सवाईमाधोपुर , चित्तौड़गढ़ , प्रतापगढ़ , बांसवाड़ा , कोटा , बूंदी , बारां , टोंक ,जोधपुर ,जालौर और पाली जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है, तो उदयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर जिले में कहीं कहीं भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई है. पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश ऋषभदेव , उदयपुर में 167.0 mm और पश्चिमी राजस्थान के गुडामालानी , बाड़मेर में 147.0 mm बारिश दर्ज की गई है. जोधपुर संभाग में भारी बारिश जारी: जोधपुर में बारिश के दौर की वजह से तिंवरी से माडियाई के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है. बारिश की वजह से कंक्रीट और मिट्टी ट्रेक के नीचे से बह गई. इसकी सूचना मिलने पर रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और ट्रैक को दुरुस्त करने में जुट गया. तिंवरी के पास करीब 35 मीटर ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से ओसियां स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस को रोक दिया गया. इसे बाद में वैकल्पिक मार्ग से निकल गया. रेलवे की ओर से इस रूट पर दो गाड़ियां रद्द की गई है, इनमें 04873/04874 जोधपुर-आशापुरा गोमट-जोधपुर रामदेवरा मेला स्पेशल, ट्रेन 04826, जोधपुर- जैसलमेर डेमो ट्रेन को रद्द किया गया है. फलौदी में जमकर बारिश: जोधपुर संभाग के फलौदी में आज सुबह एक घंटे लगातार जमकर हुई बारिश के कारण निचले इलाकों और बहाव क्षेत्रों में फिर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई. शहर के मध्य, नेशनल और स्टेट हाईवे के रास्ते रुक-रुककर वाहन चलते रहे. लूणी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण लोग परेशान दिखे. पाली में यलो अलर्ट के बीच 2 इंच बरसात से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और सीवरेज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. उदयपुर ग्रामीण से भारी बारिश: उदयपुर में सबसे ज्यादा ऋषभदेव ब्लॉक में 167MM बारिश दर्ज की गई है. सलूम्बर जिले में सेमारी ब्लॉक में 91MM, सराड़ा में 29MM, झल्लारा में 29MM, लसाड़िया में 44MM और सलूम्बर में 37MM बारिश रिकॉर्ड की गई. भारी बारिश के बीच नेशनल हाइवे 48 पर भी वाहनों की रफ्तार कम हो गई. आज सुबह से हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही और कई किलोमीटर की दूरी पर वाहन फंसे रहे. ऋषभदेव से परसाद के बीच आंबा घाटी से पेट्रोल पंप तक मार्ग बाधित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने यातायात की कमान संभाली. मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद राजधानी जयपुर में देर रात तक तेज गर्जना के साथ बारिश हुई. मौसम विभाग ने बुधवार को यहां बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Last Updated : 10 hours ago