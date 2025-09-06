ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, रहिए सतर्क

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

Heavy rain alert issued in Uttarakhand
भारी बारिश का अलर्ट (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 7:13 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 7:23 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. भारी बारिश से आई आपदा से जनहानि के साथ ही लोगों के घरों को भी जमींदोज कर दिया. आपदा के जख्म को लोग भुला नहीं पा रहे हैं. जबकि प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है और कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. लोगों को अभी बारिश से निजात मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. साथ ही अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार: भले ही उत्तराखंड में भारी वर्षा का सिलसिला धीरे-धीरे कम हो रहा हो, लेकिन रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आ गई है. वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के सभी जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम विभाग ने राज्य के देहरादून , बागेश्वर और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय चमकने व तेज बारिश की संभावना जताई है. जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों के कई क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

राजधानी देहरादून में ऐसा रहेगा मौसम: बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ होने का अंदेशा जताया गया है. जबकि कुछ क्षेत्रों में तीव्र दौर की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. वहीं अधिकतम व न्यूनतम तापमान 32°C व 23°C के लगभग रहने की संभावना है.

भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित: प्रशासन ने उत्तराखंड के कई जिलों में खराब मौसम को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है. बारिश के अलर्ट को देखते हुए संबंधित जिला अधिकारियों ने क्षेत्र में राहत और बचाव दल को एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं.वहीं प्रदेश के में धूप और बादलों की आंख-मिचौली जारी है. कई पर्वतीय और मैदानी जिलों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. पहाड़ों पर भारी बारिश कहर बरपा रही है. कई स्थानों पर अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई संपर्क मार्ग भारी बारिश से लगातार बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

