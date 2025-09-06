उत्तराखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, रहिए सतर्क

ETV Bharat / state

देहरादून: उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. भारी बारिश से आई आपदा से जनहानि के साथ ही लोगों के घरों को भी जमींदोज कर दिया. आपदा के जख्म को लोग भुला नहीं पा रहे हैं. जबकि प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है और कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. लोगों को अभी बारिश से निजात मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. साथ ही अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार: भले ही उत्तराखंड में भारी वर्षा का सिलसिला धीरे-धीरे कम हो रहा हो, लेकिन रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आ गई है. वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के सभी जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम विभाग ने राज्य के देहरादून , बागेश्वर और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय चमकने व तेज बारिश की संभावना जताई है. जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों के कई क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

राजधानी देहरादून में ऐसा रहेगा मौसम: बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ होने का अंदेशा जताया गया है. जबकि कुछ क्षेत्रों में तीव्र दौर की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. वहीं अधिकतम व न्यूनतम तापमान 32°C व 23°C के लगभग रहने की संभावना है.