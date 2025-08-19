देहरादून: उत्तराखंड में पल-पल मौसम का मिजाज बदल रहा है. प्रदेशवासियों को अभी बारिश से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है. मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. जबकि प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादनू और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश गरज और चमक के साथ हो सकती है.
#RoadUpdate— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 18, 2025
स्थान कल्याणी के पास बाधित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात हेतु सुचारू कर दिया गया है।
कृपया सावधानी पूर्वक चलें।#roadsafety #FollowTrafficRules pic.twitter.com/IDU93VJ0EV
जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.बात राजधानी देहरादून की करें तो आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ कुछ दौर हो सकती है. कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 33°C व 24°C के लगभग रहने की संभावना है.
गौर हो कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग भूस्खलन और पहाड़ी से मलबा गिरने से बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तरकाशी धराली आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है. जबकि धराली क्षेत्र में भारी बारिश रेस्क्यू अभियान में खलल डाल रही है.
#RoadUpdate— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 18, 2025
स्थान नालूपानी के पास अवरुद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों हेतु सुचारु कर दिया गया है। मार्ग जल्द ही बड़े वाहनों के लिए भी सुचारू हो जाएगा। pic.twitter.com/5wGJwi0Onq
आपदा से मार्ग कई जगह बाधित हैं, ऐसे में लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना चुनौती बना हुआ है.मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं. ऐसे में जरूरी राहत सामग्री को राफ्ट की मदद से पहुंचाया जा रहा है. जिसके लिए पैदल मार्ग के साथ ही नदी का सहारा लिया जा रहा है. उत्तरकाशी में बीते दिन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी के पास मलबा आने से बाधित हो गया था.
जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लेकिन अब हाईवे को खोल दिया गया है, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है.नालूपानी के पास बाधित गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है. पुलिस-प्रशासन ने लोगों से मार्ग पर सावधानी पूर्वक सफर करने की अपील की है.
पढ़ें: