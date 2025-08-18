देहरादून: उत्तराखंड में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है. प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं. वहीं अभी लोगों को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश गरज व चमक के साथ होने का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही राज्य के पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि उत्तराखंड के सभी जनपदों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश होने का अंदेशा भी जताया गया है.

जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सतर्क रहने अपील की है. राजधानी देहरादून में आज आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे . हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर होने का अंदेशा जताया गया है. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 31°C व 25°C के लगभग रहने की संभावना है.

गौर हो कि उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी,नेतला, डबरानी,सोनगाड़ के पास भू–धंसाव और भूस्खलन से मार्ग बाधित हो गया. जबकि यमुनोत्री हाईवे नारद चट्टी,रानाचट्टी,कल्याणी पर बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बड़कोट-विकास नगर हाईवे स्थान बर्निगाड़ के पास बंद हो गया था. कार्यदायी संस्था मार्ग को सुचारू करने के कार्य में जुटी रही. जिसके बाद बर्निगाड़ में मार्ग खुल गया है.

उत्तरकाशी में भारी बारिश से पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं. आज गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास मलबा व बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था. सूचना पाकर थाना प्रभारी धरासू दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मिलकर बोल्डर को रोड किनारे हटाकर हाईवे पर वाहनों का आवागमन सुचारू कराया.

सीमांत जनपद चमोली में भी भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. वहीं बीते दिन भनेरपानी (पीपलकोटी) के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया था. कार्यदायी संस्था द्वारा मार्ग से मलबा हटाने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है. पुलिस-प्रशासन ने मार्ग पर गुजरते समय सावधानी बरतें की सलाह दी है. बीते दिन मण्डल-चोपता मार्ग पर गिरे दो विशालकाय पेड़ गिरने के बाद मार्ग पर कुछ देर के लिए आवाजाही बंद हो गई थी.

