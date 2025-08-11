देहरादून: देहरादून में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने 11 अगस्त यानी आज भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है. रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और चंपावत में कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है. मौसम के मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज देहरादून में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है.

गौर हो कि देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड मौसम विभाग बागेश्वर जनपद में कहीं-कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है. शेष जनपदों के अधिकांश स्थानों पर भी मौसम विभाग ने बारिश का अंदेशा जताया है. राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जनपदों में भारी को लेकर अलर्ट जारी किया है.

साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 12 अगस्त को भी अधिकतर जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. इधर देहरादून में रविवार रात से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है. देहरादून में तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी देहरादून के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. जबकि कहीं-कहीं पर गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के आसार हैं.

रामनगर में भी झमाझम बारिश: नैनीताल जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. रामनगर समेत जिले के कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. सुबह से भारी बारिश हो रही है. जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पर्वतीय इलाकों में गाड़ और गदेरे उफान पर हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है.

बारिश के चलते कोसी नदी, धनगढ़ी नाला, टेड़ा नाला, रिंगोड़ा नाला समेत कई स्थानीय नालों और नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. इनका तेज बहाव निचले इलाकों के लिए खतरा बन गया है. कुछ ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं. कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम की स्थिति पैदा हो गई.

