देहरादून: बीते दिनों भारी बारिश और आपदा ने उत्तराखंड को गहरे जख्म दिए हैं. भारी बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है. रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. साथ ही अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश गरज व चमक के साथ होने की संभावना है. राज्य के देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं भार से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली , पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने का अंदेशा जताया गया है.

इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है. बात राजधानी देहरादून की करें तो आज यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. गरज व चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान 31°C व 24°C के लगभग रहने की संभावना है.

गौर हो कि उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. बीते दिनों भारी बारिश से कुमाऊं और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं. उत्तरकाशी में बीते दिन गंगोत्री हाईवे धरासू और नालूपानी के पास भूस्खलन बंद हो गया. मार्ग बाधित होने से हाईवे के दोनों ओर लोग फंस रहे. सूचना पर मौके पर पहुंची बीआरओ द्वारा मशीनों से हाईवे को खोलने का कार्य किया गया.वहीं उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

आपदा के बाद लोग अपनों को तलाशने में लगे हुए हैं. धराली आपदा में कई घर और जिंदगियां मलबे में दफन हो गई. जिसके बाद लापता लोगों की तलाश की जा रही है. धराली आपदा के पीछे के कारणों को भी जानने के लिए वैज्ञानिक और विशेषज्ञ की मौके पर पहुंच गई है. बीते दिन भूवैज्ञानिक दल ने आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली और हर्षिल में जानकारी जुटाई. जिसके बाद तमाम पहलुओं पर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा. हर्षिल क्षेत्र में बनी अस्थायी झील के पानी को हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है.

