ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इन जिलों में आज भीषण बारिश की संभावना, अलर्ट जारी - WEATHER ALERT IN UTTARAKHAND

उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश होने का अंदेशा ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 7, 2025 at 8:31 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 10:18 AM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में आज देहरादून मौसम विभाग ने राज्य के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं बीते दिनों से प्रदेश के सभी जनपदों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं संपर्क मार्ग लगातार बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिले के कई क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ बारिश होने का अंदेशा है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं राज्य के शेष जनपदों में भी गरज और चमक के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. देहरादून में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 30°C के लगभग रहने की संभावना है. रामनगर में मौसम ने ली करवट: नैनीतात जिले के रामनगर में मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई. मूसलाधार बारिश होते ही लोगों ने राहत की सांस ली. बारिश के साथ ही तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया. हालांकि जहां एक ओर बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर इससे समस्याएं भी पैदा हो गई है. रामनगर-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बेलगढ़ नाला तेज बारिश के चलते उफान पर आ गया है. नाले में पानी का बहाव इतना तेज है कि दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. नाले में पानी का स्तर अधिक होने के कारण प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है. दोनों ओर फंसे वाहन चालक और यात्री पानी के बहाव के कम होने का इंतजार कर रहे हैं.

हल्द्वानी में बढ़ रही मरीजों की संख्या: मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ नजर आने लगा है. जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बीते एक हफ्ते में कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी के हॉस्पिटल सुशीला तिवारी और बेस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है. बेस हॉस्पिटल में जहां ओपीडी 700 से बढ़कर 1200 के पार पहुंच गई है. सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ओपीडी 400 से बढ़कर करीब 800 हो गई है. रामनगर सरकारी अस्पताल में सामान्य दिनों से बढ़कर 500 नए मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं नैनीताल सरकारी अस्पताल में ओपीडी की संख्या 300 से बढ़कर 500 से सबसे अधिक पहुंच गई है तो वहीं हल्द्वानी के महिला अस्पताल में मरीजों की संख्या 300 से बढ़कर 500 से ऊपर पहुंच रही है. इसके अलावा छोटे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मौसमी बीमारियों के मरीज की संख्या में वृद्धि हुई है. अस्पतालों में सुबह से शाम तक मरीजों की लंबी कतारें लग रहती हैं. पढ़ें-भारी मलबा औ बोल्डर आने से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

देहरादून: उत्तराखंड में आज देहरादून मौसम विभाग ने राज्य के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं बीते दिनों से प्रदेश के सभी जनपदों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं संपर्क मार्ग लगातार बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिले के कई क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ बारिश होने का अंदेशा है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं राज्य के शेष जनपदों में भी गरज और चमक के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. देहरादून में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 30°C के लगभग रहने की संभावना है. रामनगर में मौसम ने ली करवट: नैनीतात जिले के रामनगर में मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई. मूसलाधार बारिश होते ही लोगों ने राहत की सांस ली. बारिश के साथ ही तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया. हालांकि जहां एक ओर बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर इससे समस्याएं भी पैदा हो गई है. रामनगर-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बेलगढ़ नाला तेज बारिश के चलते उफान पर आ गया है. नाले में पानी का बहाव इतना तेज है कि दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. नाले में पानी का स्तर अधिक होने के कारण प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है. दोनों ओर फंसे वाहन चालक और यात्री पानी के बहाव के कम होने का इंतजार कर रहे हैं. हल्द्वानी में बढ़ रही मरीजों की संख्या: मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ नजर आने लगा है. जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बीते एक हफ्ते में कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी के हॉस्पिटल सुशीला तिवारी और बेस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है. बेस हॉस्पिटल में जहां ओपीडी 700 से बढ़कर 1200 के पार पहुंच गई है. सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ओपीडी 400 से बढ़कर करीब 800 हो गई है. रामनगर सरकारी अस्पताल में सामान्य दिनों से बढ़कर 500 नए मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं नैनीताल सरकारी अस्पताल में ओपीडी की संख्या 300 से बढ़कर 500 से सबसे अधिक पहुंच गई है तो वहीं हल्द्वानी के महिला अस्पताल में मरीजों की संख्या 300 से बढ़कर 500 से ऊपर पहुंच रही है. इसके अलावा छोटे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मौसमी बीमारियों के मरीज की संख्या में वृद्धि हुई है. अस्पतालों में सुबह से शाम तक मरीजों की लंबी कतारें लग रहती हैं. पढ़ें-भारी मलबा औ बोल्डर आने से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

Last Updated : July 7, 2025 at 10:18 AM IST