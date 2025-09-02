लखनऊ: यूपी के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है. विशेषकर पश्चिमी यूपी में तो बीते 48 घंटे के दौरान 556 फीसदी अधिक बारिश हुई है. आज मंगलवार को भी मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके मद्देनजर प्रदेश के 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. इनमें से कुछ में कक्षा 1 से 8 तक तो कई जिलों में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. इन जिलों में पीलीभीत, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, अमेठी, बहराइच और प्रतापगढ़ शामिल हैं. बता दें कि इसके पहले सोमवार को 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए थे.

उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है. कई इलाकों में तो पिछले 48 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूर्वी यूपी में सामान्य से 63% अधिक बारिश हुई है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 556% अधिक बरसात हुई है.

पीलीभीत में जोरदार बारिश से ऐसे हैं हालात. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन जिलों में स्कूल बंद

भारी बारिश को देखते हुए अमेठी में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस आशय का पत्र जारी किया है. 2 सितंबर को 1 से 12 तक के सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों में अवकाश रहेगा. इसी तरह अलीगढ़ में भी 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे. इधर, हाथरस में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं, बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है.

अलीगढ़ में बारिश से जलभराव. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस क्रम में रायबरेली व प्रतापगढ़ भी अछूते नहीं हैं. यहां लगातार बारिश हो रही है. मंगलवार को भी भारी बरसात के अनुमान को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कक्षा 1 से 12 तक के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, संस्कृत, वित्त विहीन एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों (जनपद में संचालित समस्त बोर्ड के विद्यालय) में आज अवकाश घोषित किया है. इस सम्बंध में एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि संबंधित विद्यालय उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिन्हा और बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने भी स्कूल आज बंद करने के आदेश दिए हैं.

बरेली में स्कूल बंद. (Photo Credit; Bareilly Administration)

प्रतापगढ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने अत्यधिक वर्षा एवं मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 वीं तक संचालित समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त (समस्त बोर्ड) के विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया है. यह जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी रूप नारायण सिंह ने दी है.

मेरठ में स्कूल बंद. (Photo Credit; Meerut Administration)

बरेली में जिलाधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, मान्यता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालयों तथा सभी बोर्डो के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया है. साथ ही कहा है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. जबकि मेरठ में भी भारी बारिश को देखते हुए कक्षा 8 वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

बहराइच में बारिश व मौसम विभाग के अलर्ट के बाद डीएम के आदेश पर बीएसए ने सभी स्कूलों में अवकाश के आदेश दिए हैं. जनपद के शहर से लेकर गांव तक कल से लगातार बारिश हो रही है. डीएम अक्षय त्रिपाठी द्वारा बीएसए को आदेश दिया गया था कि स्कूलों को बंद रखा जाए. इस पर बीएसए आशीष कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8वीं तक सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आज के दिन अवकाश घोषित किया है.

