ETV Bharat / state

झारखंड में दशहरा के दिन कई जिलों में हेवी रेन का अलर्ट, रावण दहन पर पड़ सकता है असर, इन जिलों में अब तक खूब हुई है बारिश

रांची: श्रद्धालु नवरात्र धूमधाम से मना रहे हैं. पंडालों के पट खुल चुके हैं. तमाम शहर मेले से गुलजार हैं लेकिन रह रहकर हो रही बारिश इस खुशी में खलल डाल रही है. झारखंड में इस साल खूब बारिश हुई है. लोग बस अब यही कह रहे हैं कि 'बस करो'. षष्ठी की शाम रांची पर मौसम की मेरहबानी रही. नतीजतन, रातभर पूजा पंडालों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहा. आज सप्तमी है. अगले चार दिन बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडालों में देवी के दर्शन करने निकलते हैं. मेले का लुत्फ उठाते हैं लेकिन सवाल है कि दशहरा तक मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?

नवमी तक भारी बारिश के नहीं है आसार

मौसम केंद्र के मुताबिक 29 सितंबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद में कहीं कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है जबकि 30 सितंबर और 1 सितंबर को भी कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है.

खास बात है कि लोग अब मन बना चुके हैं कि बारिश से छुटकारा नहीं मिलने वाला है. लिहाजा, छतरी और रेनकोट लेकर लोग नवरात्र के मेले का लुत्फ उठाने निकल रहे हैं. राहत की बात है कि नवमीं तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है.

रावण दहन पर बारिश के आसार

नवरात्र के बाद दशहरा का खास महत्व रहता है. इस दिन पूजा समितियों की ओर से जगह-जगह रावण दहन का आयोजन कराया जाता है. रांची के मोरहाबादी मैदान और अरगोड़ा चौक ग्राउंड में रावण दहन के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं. इस दौरान रांची के आसपास का ग्रामीण इलाकों से लोग रावण दहन देखने आते हैं.