झारखंड में दशहरा के दिन कई जिलों में हेवी रेन का अलर्ट, रावण दहन पर पड़ सकता है असर, इन जिलों में अब तक खूब हुई है बारिश
झारखंड में नवरात्र तक बारिश की संभावना नहीं है लेकिन दशहरा के दिन कई जिलों में बारिश हो सकती है.
Published : September 29, 2025 at 2:20 PM IST
रांची: श्रद्धालु नवरात्र धूमधाम से मना रहे हैं. पंडालों के पट खुल चुके हैं. तमाम शहर मेले से गुलजार हैं लेकिन रह रहकर हो रही बारिश इस खुशी में खलल डाल रही है. झारखंड में इस साल खूब बारिश हुई है. लोग बस अब यही कह रहे हैं कि 'बस करो'. षष्ठी की शाम रांची पर मौसम की मेरहबानी रही. नतीजतन, रातभर पूजा पंडालों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहा. आज सप्तमी है. अगले चार दिन बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडालों में देवी के दर्शन करने निकलते हैं. मेले का लुत्फ उठाते हैं लेकिन सवाल है कि दशहरा तक मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?
नवमी तक भारी बारिश के नहीं है आसार
मौसम केंद्र के मुताबिक 29 सितंबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद में कहीं कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है जबकि 30 सितंबर और 1 सितंबर को भी कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है.
खास बात है कि लोग अब मन बना चुके हैं कि बारिश से छुटकारा नहीं मिलने वाला है. लिहाजा, छतरी और रेनकोट लेकर लोग नवरात्र के मेले का लुत्फ उठाने निकल रहे हैं. राहत की बात है कि नवमीं तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है.
रावण दहन पर बारिश के आसार
नवरात्र के बाद दशहरा का खास महत्व रहता है. इस दिन पूजा समितियों की ओर से जगह-जगह रावण दहन का आयोजन कराया जाता है. रांची के मोरहाबादी मैदान और अरगोड़ा चौक ग्राउंड में रावण दहन के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं. इस दौरान रांची के आसपास का ग्रामीण इलाकों से लोग रावण दहन देखने आते हैं.
दशहरा के अगले दिन भारी बारिश की संभावना
बृहस्पतिवार होने की वजह से इस दिन मूर्ति विसर्जन की संभावना नहीं है लेकिन मौसम केंद्र के मुताबिक दशहरा के दिन कुछ जिले ऐसे हैं, जहां भारी बारिश की संभावना है. इनमें देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले शामिल हैं. इसके अलावा राज्य में कहीं-कहीं 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा का झोंका चलने और वज्रपात की संभावना है. इसी तरह दशहरा के अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी-मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसी तरह 4 अक्टूबर को भी उत्तर-पूर्वी भागों में भारी बारिश के आसार हैं.
इन जिलों में खूब हुई है बारिश
पिछले 1 जून 2025 से 28 सितंबर 2025 की बात करें तो झारखंड में सामान्य से करीब 18 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. पूर्वी सिंहभूम में सामान्य से करीब 53 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. इस मामले में पूर्वी सिंहभूम टॉप पर है. दूसरे स्थान पर रांची और सरायकेला-खरसांवा जिला है. इन दोनों जिलों में सामान्य से 52 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. लातेहार जिला 38 फीसदी ज्यादा बारिश के साथ तीसरे स्थान पर है. चौथे स्थान पर 34 फीसदी ज्यादा बारिश के साथ पश्चिमी सिंहभूम जिला है जबकि 32 फीसदी ज्यादा बारिश के साथ रामगढ़ पांचवें स्थान पर है.
