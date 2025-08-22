ETV Bharat / state

राजस्थान में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने बताया कई जिलों में होगी कितनी बारिश - HEAVY RAIN ALERT IN RAJASTHAN

मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज बारिश को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना है.

Heavy Rain Alert In Rajasthan
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 5:47 PM IST

4 Min Read

जयपुर: राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी तीन से चार दिनों के लिए दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सवाईमाधोपुर तहसील में सर्वाधिक 254.0 मिमी बारिश दर्ज की गई है. वहीं, कोटा जिले में 127.1 मिमी और झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र में 25 मिमी तक वर्षा हुई. इसके अलावा बिजौलिया (भीलवाड़ा) में 17 मिमी, डग (कोटा) में 15 मिमी, बड़ौद (बाड़मेर) में 15 मिमी, मंगरोली (कोटा) में 11 मिमी और बारां के अंता में 10 मिमी वर्षा दर्ज की गई. उदयपुर में 74.7 मिमी, भीलवाड़ा में 31.2 मिमी और चित्तौड़गढ़ में 9 मिमी वर्षा हुई. बारां शहर में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए. कॉलोनियों और सड़कों पर डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया, इससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया और लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है.

पूर्वानुमान और अलर्ट: मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में मानसून ट्रफ सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जिसके चलते प्रदेश में तेज बारिश हो रही है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में 7.6 किमी ऊंचाई पर बने चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय चक्रवातीय गतिविधि आने वाले दिनों में भी असर दिखाती रहेंगी. आज कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

पढ़ें: प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा

पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना: पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में 22 से 29 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि पाली और जालोर जिलों में अति भारी वर्षा का अलर्ट है. खास तौर पर जोधपुर और नागौर में भारी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. चूरू, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में भी बिजली गिरने और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है.

इन इलाकों में रेड अलर्ट शनिवार को: मौसम विभाग ने 23 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक भीलवाड़ा और बूंदी में रेड अलर्ट रहेगा. यहां अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. वहीं बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर टोंक और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट रहेगा. यहां मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश होगी.

औसत से 39% अधिक बारिश: इस साल मानसून ने राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश कराई है. एक जून से 21 अगस्त तक प्रदेश में 462.3 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य (332.1 मिमी) से 39 प्रतिशत अधिक है. पूर्वी राजस्थान में 655.7 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 38 प्रतिशत अधिक है. पश्चिमी राजस्थान में 308.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक है. जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक वर्षा बारां (1205.6 मिमी) , सवाई माधोपुर (895.5 मिमी) और कोटा (888.1 मिमी) में हुई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर (374.3 मिमी, 142% अधिक) और हनुमानगढ़ (356 मिमी, 85% अधिक) सबसे आगे रहे. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक सप्ताह में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.

जयपुर: राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी तीन से चार दिनों के लिए दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सवाईमाधोपुर तहसील में सर्वाधिक 254.0 मिमी बारिश दर्ज की गई है. वहीं, कोटा जिले में 127.1 मिमी और झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र में 25 मिमी तक वर्षा हुई. इसके अलावा बिजौलिया (भीलवाड़ा) में 17 मिमी, डग (कोटा) में 15 मिमी, बड़ौद (बाड़मेर) में 15 मिमी, मंगरोली (कोटा) में 11 मिमी और बारां के अंता में 10 मिमी वर्षा दर्ज की गई. उदयपुर में 74.7 मिमी, भीलवाड़ा में 31.2 मिमी और चित्तौड़गढ़ में 9 मिमी वर्षा हुई. बारां शहर में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए. कॉलोनियों और सड़कों पर डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया, इससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया और लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है.

पूर्वानुमान और अलर्ट: मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में मानसून ट्रफ सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जिसके चलते प्रदेश में तेज बारिश हो रही है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में 7.6 किमी ऊंचाई पर बने चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय चक्रवातीय गतिविधि आने वाले दिनों में भी असर दिखाती रहेंगी. आज कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

पढ़ें: प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा

पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना: पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में 22 से 29 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि पाली और जालोर जिलों में अति भारी वर्षा का अलर्ट है. खास तौर पर जोधपुर और नागौर में भारी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. चूरू, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में भी बिजली गिरने और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है.

इन इलाकों में रेड अलर्ट शनिवार को: मौसम विभाग ने 23 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक भीलवाड़ा और बूंदी में रेड अलर्ट रहेगा. यहां अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. वहीं बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर टोंक और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट रहेगा. यहां मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश होगी.

औसत से 39% अधिक बारिश: इस साल मानसून ने राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश कराई है. एक जून से 21 अगस्त तक प्रदेश में 462.3 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य (332.1 मिमी) से 39 प्रतिशत अधिक है. पूर्वी राजस्थान में 655.7 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 38 प्रतिशत अधिक है. पश्चिमी राजस्थान में 308.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक है. जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक वर्षा बारां (1205.6 मिमी) , सवाई माधोपुर (895.5 मिमी) और कोटा (888.1 मिमी) में हुई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर (374.3 मिमी, 142% अधिक) और हनुमानगढ़ (356 मिमी, 85% अधिक) सबसे आगे रहे. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक सप्ताह में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MONSOON IN RAJASTHANWEATHER UPDATERAIN IN WESTERN RAJASTHANRAIN IN SWAIMADHOPURHEAVY RAIN ALERT IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.