पंचकूला: हरियाणा के कई जिलों में इन दिनों लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर है. पंचकूला में रविवार रात करीब तीन बजे से लगातार तेज बारिश हो रही है. भारी बारिश के कारण घग्गर नदी ने रौद्र रूप ले लिया है. घग्गर नदी पूरे उफान पर है और नदी का बहाव भी काफी तेज है. वहीं, मौसम विभाग की ओर से भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.हालात को देखते हुए पंचकूला जिला पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट पर है.

भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध: इधर, हालत बदतर होते देख प्रशासन की ओर से लोगों से नदी-नालों के आसपास न जाने की सख्त हिदायत दी गई है. पंचकूला में सेक्टर-26 की बात करें तो यहां बारिश और जलजमाव के कारण कई सड़कों का गांवों और शहरों से संपर्क टूट गया है. इस कारण जिला पुलिस ने कुछ सड़कों पर भारी भरकम वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया है.

1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया पुल बहा: पंचकूला के खडूनी में भारी बारिश के कारण करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया पुल बह गया. वहीं, छामला गांव में नाले पर बना पुल भारी बारिश के कारण डूब गया है. हालात बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को 3 ब्लॉक के स्कूलों में छुट्‌टी घोषित कर दी है.

पंचकूला में घग्गर नदी उफान पर (ETV Bharat)

फ्लड कंट्रोल टीमें और पुलिस अलर्ट: घग्गर नदी उफान पर होने के कारण जिले में फ्लड कंट्रोल टीमें अलर्ट मोड में आ गई है. टीमें सतर्कता के साथ हर सूचना पर ध्यान दिए हुए है. पंचकूला थाना पुलिस और पीसीआर टीमें लगातार पुलिस कंट्रोल रूम के साथ संपर्क स्थापित बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी आवश्यक सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर जाकर राहत कार्य शुरू किए जा सकें. पीसीआर के पुलिसकर्मी लगातार गश्त ड्यूटी पर मुस्तैद हैं.

सुखना झील से छोड़ा पानी: चंडीगढ़ की सुखना झील से समय-समय पर पानी छोड़ा जा रहा है. इस कारण भी घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है. चिंता यह बनी हुई है कि यदि बारिश कुछ घंटे ऐसे ही जारी रही तो पंचकूला के कौशल्या डैम से भी पानी छोड़ा जा सकता है. ऐसा हुआ तो पंचकूला के अलावा अंबाला, फतेहाबाद और सिरसा में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वहीं, पंजाब में डेराबस्सी समेत पटियाला, संगरूर और अन्य पहले से प्रभावित जिलों के लिए अधिक संकट गहरा जाएगा.

पंचकूला में आफत की बारिश (ETV Bharat)

पंचकूला उपायुक्त ने की लोगों से अपील: भारी बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए पंचकूला जिला प्रशासन की ओर से जिले से नागरिकों से खास अपील की गई है. प्रशासन की ओर कहा गया है कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण घग्गर नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है. साथ ही, मौसम विभाग द्वारा सोमवार और मंगलवार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में लोग नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहें. यह जानलेवा हो सकता है. अनावश्यक घर से बाहर न निकलें. मोरनी क्षेत्र में जाने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी अवश्य लें, फिर ही यात्रा करें. आपात स्थिति में फ्लड कंट्रोल रूम 0172-2562135 से संपर्क करें.साथ ही सतर्क और सुरक्षित रहें.

