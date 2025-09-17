ETV Bharat / state

यूपी में आज से तीन दिन तक फुल फॉर्म में मानसून; 50 अधिक से जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, लखनऊ में यलो अलर्ट

यूपी में आज से तीन दिन तक भारी बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

Published : September 17, 2025 at 7:06 AM IST

लखनऊ : पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. इस अवधि में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई. इसके अतिरिक्त, कई इलाकों में झोंकेदार हवाएं भी चलीं. पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 6.6 मिमी के सापेक्ष 16.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 150% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.2 मिमी के सापेक्ष 1.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 74% कम है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में बारिश और कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. जानिए, पिछले 24 घंटे में कहां कितनी हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT) इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना: गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या एवं आसपास के इलाकों में भारी से बहुत बारिश वर्षा का अनुमान है. भारी वर्षा होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है. मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अनुमान है.