यूपी में आज से तीन दिन तक फुल फॉर्म में मानसून; 50 अधिक से जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, लखनऊ में यलो अलर्ट

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामान्य से 150% अधिक बारिश, पश्चिमी में 74 फीसदी कम.

यूपी में आज से तीन दिन तक भारी बारिश का अलर्ट.
यूपी में आज से तीन दिन तक भारी बारिश का अलर्ट.
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:06 AM IST

4 Min Read
लखनऊ : पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. इस अवधि में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई. इसके अतिरिक्त, कई इलाकों में झोंकेदार हवाएं भी चलीं. पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 6.6 मिमी के सापेक्ष 16.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 150% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.2 मिमी के सापेक्ष 1.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 74% कम है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में बारिश और कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

जानिए, पिछले 24 घंटे में कहां कितनी हुई बारिश.
जानिए, पिछले 24 घंटे में कहां कितनी हुई बारिश.

इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना: गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या एवं आसपास के इलाकों में भारी से बहुत बारिश वर्षा का अनुमान है.

भारी वर्षा होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है.

मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अनुमान है.

इन जिलों में ज्यादा बारिश.
इन जिलों में ज्यादा बारिश.

लखनऊ में आज गरज-चमक के साथ बारिश: राजधानी में सुबह के समय तेज बारिश हुई, जिससे सुबह का मौसम सुहावना रहा. दोपहर बाद मौसम साफ हुआ और धूप खिली. तेज धूप से हल्की उमस भरी गर्मी हुई. इसके बाद फिर से बादलों की आवाजाही जारी रही. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. मौसम में अधिकतम आद्रता 100% तथा न्यूनतम आर्द्रता 75% रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट.
यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट.

कृषि विभाग ने किसानों के लिए जारी किया अलर्ट: इधर, कृषि विभाग ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है. जिसमें कहा है-'मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार लखनऊ जनपद में अगले दो से तीन दिनों में गरज-चमक और हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. निवेदन है कि धान की फसल में सिंचाई का कार्य अगले दो से तीन दिनों के लिए रोक दें.'

पिछले 24 घंटे में 68 फीसदी अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.5 मिली मीटर के सापेक्ष 10.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 68% अधिक है. वहीं, 1 जून से लेकर 16 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 698.01 मिली मीटर के सापेक्ष 669.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 4% कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी दिशा मध्य भाग में आगामी तीन दिनों तक भारी तथा भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: बनारस की देवरानी-जेठानी ने कैसे संवारी हजारों महिलाओं की जिंदगी; मोती की ज्वैलरी से कमा रहीं लाखों रुपये, अमेरिका-यूरोप तक डिमांड

