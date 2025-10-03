ETV Bharat / state

यूपी में 3 दिनों तक होगी जोरदार बारिश; आज 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, चलेंगी तूफानी हवाएं

यहां हो सकती है भारी वर्षा : बांदा, फतेहपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर एवं आसपास के इलाकों में भारी वर्षा का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है.

इन जिलों में मेघगर्जन/वज्रपात: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अनुमान है.

यूपी के इन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना: चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है. इन जिलों के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा) चलने की भी संभावना है.

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की गई. जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.5 मिमी के सापेक्ष 7 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 367 प्रतिशत अधिक है, वहीं पश्चिमी में अनुमानित बारिश 0.9 मिली मीटर के सापेक्ष 0.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो की सामान्य से 82% कम है. मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि 3 से 5 अक्टूबर तक पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा होगी. इसके साथ ही तेज झोंकदार हवाएं भी चलेंगी.

यूपी के इन जिलों में भारी बारिश. (Photo Credit; IMD)

इन जिलों में चलेंगी झोंकेदार हवाएं (30-40 किमी/घंटा) : बांदा, फ़तेहपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में झोंकदार हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलने का अनुमान है.

यूपी में यहां चलेंगी तेज हवाएं. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में धूल भारी आंधी-बारिश: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रही. वहीं कुछ जगहों पर आसमान साफ रहा और धूप खिली. दोपहर बाद बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो किसामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में बारिश : पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 4.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 222% अधिक है. वहीं 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 2.6 मिली मीटर के सापेक्ष 12.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 382% अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम-मध्य एवं इससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी स्थित गहन अवदाब उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 17 किमी प्रति घंटा की गति से बढ़ा. 02 अक्टूबर को 05:30 बजे आईएसटी पर उपरोक्त क्षेत्र में अक्षांश 17.7°उत्तर तथा देशांतर 85.7°पूर्व के निकट केन्द्रित रहा. यह गोपालपुर से लगभग 190 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 190 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, पुरी (ओडिशा) से 230 किमी दक्षिण, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 250 किमी पूर्व तथा पारादीप (ओडिशा) से 310 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में था. इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर की रात तक ओडिशा एवं इससे सटे आंध्र प्रदेश तटों (गोपालपुर और पारादीप के बीच) को पार करने की अत्यधिक संभावना है. इसके प्रभाव से 03-05 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: यूपी में ऑरेंज अलर्ट; रावण दहन होते ही तूफानी बारिश के आसार, ओले गिरने तेज हवा चलने के आसार