छाता निकाल लीजिए! हरियाणा में मानसून की धमाकेदार री-एंट्री, मूूसलाधार बारिश का अलर्ट

चंडीगढ़: हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है. रविवार से पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री हो गई है. जिसके चलते हरियाणा में बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, 5 और 6 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है, जबकि 7 अक्टूबर को अधिकतर इलाकों में बारिश होगी. इसके बाद 8 अक्टूबर से हवाओं की दिशा बदलकर उत्तर-पश्चिम हो जाएगी, जिससे मौसम में और ठंडक बढ़ेगी.

इस बार सामान्य से 33% अधिक बारिश: भारतीय मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल हरियाणा में सामान्य से 33% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. 1 जून से 30 सितंबर 2025 तक हरियाणा में कुल 568.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि राज्य का औसत 426 मिमी है. इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा और किसी भी जिले में बारिश की कमी नहीं दर्ज हुई. 6 जिलों में अत्यधिक, 9 जिलों में अधिक और 7 जिलों में सामान्य वर्षा देखने को मिली है.

फतेहाबाद और यमुनानगर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश: बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो फतेहाबाद जिले में सबसे अधिक 118% अधिक बारिश (572.9 मिमी) दर्ज हुई. वहीं, यमुनानगर में सबसे ज्यादा 1116.9 मिमी वर्षा हुई, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है. यदि इतिहास पर नजर डालें तो हरियाणा में सबसे अधिक मानसूनी बारिश साल 1988 में हुई थी, जब 1108.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी. वहीं, सबसे कम वर्षा 1918 में सिर्फ 196.2 मिमी रही थी.