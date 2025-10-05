ETV Bharat / state

छाता निकाल लीजिए! हरियाणा में मानसून की धमाकेदार री-एंट्री, मूूसलाधार बारिश का अलर्ट

5 से 7 अक्टूबर तक हरियाणा में बारिश की संभावना, फतेहाबाद और यमुनानगर में रिकॉर्ड बारिश, 8 अक्टूबर से तापमान में गिरावट शुरू होगी.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (Concept image Canva)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 5, 2025 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है. रविवार से पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री हो गई है. जिसके चलते हरियाणा में बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, 5 और 6 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है, जबकि 7 अक्टूबर को अधिकतर इलाकों में बारिश होगी. इसके बाद 8 अक्टूबर से हवाओं की दिशा बदलकर उत्तर-पश्चिम हो जाएगी, जिससे मौसम में और ठंडक बढ़ेगी.

इस बार सामान्य से 33% अधिक बारिश: भारतीय मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल हरियाणा में सामान्य से 33% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. 1 जून से 30 सितंबर 2025 तक हरियाणा में कुल 568.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि राज्य का औसत 426 मिमी है. इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा और किसी भी जिले में बारिश की कमी नहीं दर्ज हुई. 6 जिलों में अत्यधिक, 9 जिलों में अधिक और 7 जिलों में सामान्य वर्षा देखने को मिली है.

फतेहाबाद और यमुनानगर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश: बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो फतेहाबाद जिले में सबसे अधिक 118% अधिक बारिश (572.9 मिमी) दर्ज हुई. वहीं, यमुनानगर में सबसे ज्यादा 1116.9 मिमी वर्षा हुई, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है. यदि इतिहास पर नजर डालें तो हरियाणा में सबसे अधिक मानसूनी बारिश साल 1988 में हुई थी, जब 1108.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी. वहीं, सबसे कम वर्षा 1918 में सिर्फ 196.2 मिमी रही थी.

Haryana Weather Update
हरियाणा में मानसून की धमाकेदार री-एंट्री (IMD Chandigarh)

8 अक्टूबर से गिरने लगेगा तापमान: 8 अक्टूबर से पहाड़ों से चलने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं मैदानों की ओर रुख करेंगी. इसका सीधा असर तापमान पर पड़ेगा. अभी हरियाणा का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री के करीब बना हुआ है. बादल छाने के कारण दिन के तापमान में कमी और रात में थोड़ी गर्माहट महसूस हो सकती है. नमी बढ़ने से सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी.

Haryana Weather Update
हरियाणा में मानसून की स्थिति (IMD Chandigarh)

मौसम में बदलाव के पीछे तीन बड़े कारण: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU), हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार, मौसम में यह बदलाव तीन कारणों से हो रहा है. पहला, पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव, दूसरा, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनना और तीसरा, राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बनना. इन सिस्टमों के कारण नमी वाली हवाएं उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं, जिससे 4 अक्टूबर की रात से मौसम में बदलाव की संभावना है. 5 से 7 अक्टूबर तक हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में ख़राब सड़कें अब चुटकियों में हो जाएगी ठीक, "म्हारी सड़क" एप हुआ लॉन्च

ये भी पढ़ें- एक्शन मोड में पंचकूला पुलिस, डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश, गुंडे-बदमाशों का सरेबाजार निकाला जाएगा परेड, 48 घंटे में होगी गिरफ्तारी

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN ALERT IN HARYANAIMD WEATHER ALERTWESTERN DISTURBANCEहरियाणा मौसम समाचारHARYANA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.