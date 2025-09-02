चंडीगढ़: पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश का तांडव खौफनाक मंजर दिखा रहा है. जिसका असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है. हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मच गया है. मौसम विभाग ने आज यानी 2 सितंबर, मंगलवार को पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर गरज चमक के साथ अचानक तेज हवाओं (30-40 KMPH) के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में हो रही बारिश: वहीं, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, चरखी दादरी और जींद में बारिश हो रही है. जबकि भिवानी हिसार, सिरसा, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. तो वहीं, गुरुग्राम के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं. टीचरों को बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगाने को कहा गया है. प्रकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. अस्तपालों में पानी भर गया है. चिकित्सकों समेत मरीजों को भी भारी परेशानी हो रही है.

30 स्कूल जलमग्न: हिसार हिसार में हालात बेहद चिंताजनक है. यहां 30 गांव जलमग्न हो गए हैं और 30 स्कूलों के भीतर पानी घुस गया है. बिजली बाधित हो गई है. कोथ कलां गांव में देर रात जोरदार बारिश हुई और मकान की छत गिर गई. मलबे के नीचे दबने से महिला की मौत हो गई और उसका पति अपने तीन बच्चों समेत गंभी रूप से घायल हो गया. इसके अलावा, अंग्रेजों के जमाने की 150 साल पुरानी बिल्डिंग गिर गई है. गांधी चौक के पास हादसे के दौरान स्कूली बच्चे बाल-बाल बच गए. मौसम विभाग ने आज भी हिसार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

उफान पर मारकंडा: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. डेंजर लेवल 256 मीटर के मुकाबले अभी मारकंडा 256.05 मीटर ऊपर हो चुकी है. मारकंडा में साढ़े 28 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है. कठवा और मुगल माजरा गांव में चारों तरफ पानी भर चुका है. गुरुग्राम में हाल बेहाल है. मानसून की दोहरी मार पड़ रही है. भारी बारिश के बीच सड़कें दरिया बन गई है. लंबा जाम लगने से चंद मिनटों की दूरी के लिए घंटों का सफर करना पड़ रहा है.

फसलें बर्बाद: उधर, हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं. ड्रेन टूटने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं. अंबाला में भी भारी बारिश के बाद जलभराव है और लोग काफी परेशान है. यमुना नदी में हथिनीकुंड बैराज से छोड़े पानी के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार सुबह 2 लाख 7 हजार 721 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है.

बारिश से हाल-बेहाल: वहीं, घग्गर नदी में 34 हजार 500 क्यूसेक पानी चल रहा है. 20 से ज्यादा गांवों को बाढ़ का खतरा है. मारकंडा नदी भी खतरे के निशान से उपर बह रही है. अंबाला में टांगरी नदी में थोड़ी सी राहत है. पंचकूला के मोरनी ब्लॉक के सभी स्कूल बंद है. बरवाला ब्लॉक के स्कूल, पिंजौर और रायपुररानी के स्कूल भी बंद हैं. फरीदाबाद में यमुना का पानी बसंतपुर गांव में घुस गया है. करीब 200 मकानों को सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया गया है. गांवों के खेतों में पानी भर गया है. फसलें तबाह हो गई है. भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी है.

करनाल में डूबा मजदूर: इस मानसून में भारी जान माल की हानि हो गई है. करनाल में यमुना में मजदूर बह गया. घटना बलहेड़ा गांव की है. ग्रामीण भी मजदूर की तलाश में जुटे हैं. उधर, बल्लभगढ़ में हाईवे भी जलमग्न हो गया है. हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

