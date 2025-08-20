ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मानसून ट्रफ की हलचल, सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट - HEAVY RAIN ALERT

छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने मानसून ट्रफ की संभावना जताई है. जिससे सरगुजा और बिलासपुर सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है.

HEAVY RAIN ALERT IN CG
छत्तीसगढ़ में मानसून ट्रफ का असर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 3:56 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीते तीन दिनों से बारिश हो रही है. प्रदेश में यह वर्षा साउथ ओडिशा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश में बने डिप्रेशन की वजह से हो रही है. अब प्रदेश में मानसून ट्रफ की स्थिति के बारे में मौसम विभाग ने जानकारी दी है.आज की स्थिति में मध्य छत्तीसगढ़ और उससे लगे हुए साउथ ईस्ट एमपी के ऊपर लो प्रेशर बना है. इसके प्रभाव से प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो हिस्से में भारी वर्षा भी हुई है. राजधानी सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में बदली बारिश की वजह से उमस और गर्मी से भी लोगों को थोड़ी राहत मिली थी.

बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बारिश की संभावना: आज की स्थिति में बिलासपुर और दुर्ग संभाग के पश्चिमी जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.अब तक पूरे प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बलरामपुर जिले में दर्ज की गई है.इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश सरगुजा और बेमेतरा जिले में दर्ज की गई है.

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला (ETV BHARAT)

पिछले दो-तीन दिनों से डिप्रेशन साउथ ओडिशा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ था.आज की स्थिति में मध्य छत्तीसगढ़ और उससे लगे हुए साउथ ईस्ट एमपी के ऊपर लो प्रेशर के रूप में यह स्थित हो गया है.इसके प्रभाव से प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के हिस्से में भारी वर्षा भी हुई है.आज की स्थिति में दुर्ग और बिलासपुर संभाग के पश्चिम क्षेत्र के जिलों में उसमें बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है. लो प्रेशर का क्षेत्र आज एमपी की ओर मूव हो जाएगा- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

मानसून ट्रफ का भी दिखेगा असर: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि अब प्रदेश में बारिश मानसून ट्रफ की वजह से भी होगी. मानसून ट्रफ़ की वजह से गुरुवार से उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है.एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी इस दौरान हो सकती है.दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में गुरुवार से मानसून की एक्टिविटी कम हो जाएगी.

कहां हुई कितनी बारिश?: गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने जानकारी दी है कि 1 जून से लेकर 20 अगस्त तक मानसून की बात की जाए तो सामान्य से अधिक बारिश बलरामपुर जिले में दर्ज की गई है. सामान्य से कम बारिश प्रदेश के सरगुजा और बेमेतरा जिले में दर्ज की गई है.बाकी सभी जिलों में बारिश सामान्य दर्ज की गई है.

Data released by the Meteorological Department
मौसम विभाग की तरफ से बारिश का आंकड़ा जारी (ETV BHARAT)

मौसम विभाग ने बताया कि पूरे प्रदेश में 818.7 मिली मीटर सामान्य बारिश होनी थी. अब तक 787.7 मिली मीटर बारिश हुई है जो की सामान्य बारिश की तुलना में 4% कम है. अब तक पूरे प्रदेश के जिलों में सबसे अधिक बारिश बलरामपुर, बस्तर, जांजगीर, मोहला मानपुर में दर्ज की गई है.बेमेतरा जशपुर और सरगुजा में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है.

