झारखंड में अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना कारण
झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम केंद्र ने तीनों दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है.
Published : September 23, 2025 at 9:50 AM IST
रांची: त्योहार के बीच फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है. 23 सितंबर को सुबह से ही राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है. मौसम केंद्र ने अगले तीन दिनों के लिए हल्के से मध्यम दर्जे के साथ-साथ कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि कच्चे मकान और कमजोर पेड़ों को नुकसान हो सकता है.
रांची समेत कई जिलों में होगी बारिश
रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप हुआ है. इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन आया है. मंगलवार को अगले कुछ घंटों के भीतर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और सरायकेला के अलावा रांची में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
अंदेशा जताया है कि 24 सितंबर को कोल्हान के साथ-साथ झारखंड के दक्षिणी भाग में खासकर रांची और गुमला में तेज बारिश होने की संभावना है. यही स्थिति 25 सितंबर को भी देखने को मिल सकती है. हालांकि इस दिन राज्य के ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है. पिछले 24 घंटे में गोड्डा में सबसे ज्यादा 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. जबकि रांची में 31.4 , जमशेदपुर में 33.6, और बोकारो में 33.1 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है.
सबसे ज्यादा कहां हुई बारिश
पिछले 4 जून से 22 सितंबर के बीच राज्य के 10 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है. इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, धनबाद जामताड़ा और दुमका जिला शामिल है. एकमात्र पाकुड़ ऐसा जिला है, जहां सामान्य से 28 फ़ीसदी कम बारिश हुई है. शेष 13 जिलों में सामान्य बारिश हुई है. अब तक सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 53 फ़ीसदी, सरायकेला खरसावां में 48 फ़ीसदी और रांची में 46 फ़ीसदी सामान्य से अधिक बारिश हुई है.
ये भी पढ़ें: झारखंड में आफत वाली बारिश से अभी नहीं मिलेगा छुटकारा! वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी
झारखंड में जारी रहेगी आफत की बारिश! कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, तेज हवा के साथ वज्रपात का अलर्ट
झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 15 से 17 सितंबर तक मौसम रहेगा खराब!