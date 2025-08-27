ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान, वाटर फिल्टर प्लांट खराब, कलेक्टर ने लिया हालात का जायजा

FLOOD IN DANTEWADA
दंतेवाड़ा में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 7:03 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 7:58 PM IST

दंतेवाड़ा: मानसून इस बार कहर बनकर बस्तर पर टूट रहा है. बस्तर के ज्यादातर जिले इस बार बारिश से तरबतर हैं. अकेले दंतेवाड़ा में इस बार बारिश ने जमकर मुसीबत ढाया है. जिला प्रशासन के मुताबिक करीब 1 करोड़ का नुकसान अबतक बारिश से हो चुका है. नदी और बरसाती नालों के पास रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में दिन रात जुटी है. खुद कलेक्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं.

बाढ़ से करोड़ों का नुकसान: लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दंतेवाड़ा जिले में आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है. नदी नालों के उफान से अचानक पानी शहर में घुस गया, जिससे करोड़ों की संपत्ति जलमग्न हो गई. जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने हालात को देखते हुए पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया था. हालात को काबू में करने के लिए कलेक्टर खुद युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

कलेक्टर ने लिया हालात का जायजा (ETV Bharat)

निचली बस्तियों में भरा पानी: नगरपालिका प्रशासन ने प्रभावित लोगों के खाने पीने और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और यातायात विभाग ने प्रभावित इलाकों में बेरिकेट्स लगाकर लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में रहने की अपील की है. खतरे वाली जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है. लोग को नदी नालों के पास जाने से रोका जा रहा है.

वाटर फिल्टर प्लांट खराब: बाढ़ की वजह से नगरी का फिल्टर प्लांट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे ठीक करने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है. रायपुर से तकनीकी टीम को बुलाया गया है ताकि फिल्टर प्लांट को जल्द ठीक किया जा सके. ग

नगर पालिका ने की तैयारी: नगर पालिका सीएमओ के मुताबिक, नगरपालिका को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पानी की आपूर्ति करने वाले तीन टैंकर बाढ़ में बह गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कार्यालय भी जलमग्न हो गया. नगर पालिका टीम ने बताया कि वो व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटा है.

अगले तीन भारी बारिश की चेतावनी: मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. दंतेवाड़ा का सड़क संपर्क सुकमा, बीजापुर और जगदलपुर से पूरी तरह कट चुका है क्योंकि कई पुल-पुलिया बह गई है.

कलेक्टर कुणाल दुदावत की अपील: कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर निकलने से पहले टोल फ्री नंबर पर स्थिति की जानकारी जरूर लें और अनावश्यक रूप से प्रभावित क्षेत्रों में न जाएं.

