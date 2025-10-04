ETV Bharat / state

पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की जोरदार आवक, 2 गेट खोल पानी करना पड़ा रिलीज

पार्वती बांध के खोले गेट ( ETV Bharat Dholpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 4, 2025 at 5:41 PM IST 3 Min Read