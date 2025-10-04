पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की जोरदार आवक, 2 गेट खोल पानी करना पड़ा रिलीज
पार्वती बांध से पानी रिलीज करने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है.
Published : October 4, 2025 at 5:41 PM IST
धौलपुर: शनिवार को जल संसाधन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया के डांग इलाके से जोरदार पानी की आवक हो गई. बांध की भराव क्षमता 223.41 पर पानी पहुंचने पर जल संसाधन विभाग ने 2 फीट तक 2 गेट खोलकर 2107 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज करना पड़ा.
गेज मेंटेन करने को खोले गेट: जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया कि पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है. बारिश थमने के बाद गेज लेवल पर बांध में पानी भरने पर सभी गेट बंद कर दिए थे. मानसून भी विदाई लेने की स्थिति पर हो गया था. लेकिन गत 30 सितंबर को धौलपुर और करौली जिले में जोरदार बारिश हुई थी. डांग क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से पानी तेजी से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पहुंच गया. गेज को मेंटेन करने के लिए शनिवार को बांध के दो गेट 2 फीट खोलकर पानी पार्वती नदी में रिलीज कर दिया गया.
प्रशासन अलर्ट मोड पर: मीणा ने बताया कि एहतियात के तौर पर 5 सेंटीमीटर अर्थात 223.36 मीटर तक बांध को खाली रखा जाएगा. पार्वती नदी में पानी रिलीज किए जाने के बाद नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत दी गई है. संबंधित पंचायतों के सरपंच, हल्का पटवारी निगरानी रख रहे हैं. मीणा ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. बांध के गेज को हर घंटे मेंटेन किया जा रहा है.
सिंचाई विभाग को नहीं था अंदेशा: पार्वती बांध लबालब भर जाने के बाद सिंचाई विभाग बेफिक्र हो गया था. भराव क्षमता तक पानी पहुंचने के बाद आगामी रवि फसल की सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की तैयारी की जा रही थी. लेकिन पार्वती बांध में अचानक पानी तेजी से आने से जल संसाधन विभाग भी हतप्रभ रह गया. बताया जा रहा है कि एक मर्तबा हालात ऐसे भी हो गए कि पानी बांध की भराव क्षमता को क्रॉस कर ओवरफ्लो होने की स्थिति में आ गया. लेकिन जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए बांध के दो गेट खोलकर पानी रिलीज कर दिया. जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली.
उदयपुर में उदय सागर झील के गेट खोले: उदयपुर में पिछले दो दिनों से शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है. शुक्रवार सुबह शुरू हुई बारिश का दौरा शनिवार दोपहर तक जारी रहा. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं मौसम सुहावना हो गया. झमाझम बारिश के बाद प्रशासन ने उदय सागर झील के गेट तीन-तीन फीट खोल दिए. कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के कारण उदयपुर की आयड नदी में भी लगातार पानी की आवक देखने को मिल रही है. शहर के कई इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आई है. स्थानीय व्यक्ति कमल ने बताया कि बिना मौसम बारिश के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. ऐसे में प्रशासन को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए. जिससे खराब हुई फसल का मुआवजा मिलने के साथ उन्हें राहत मिले.