बिलासपुर में फटा बादल, हुई भारी तबाही, दहशत में आए लोग

बिलासपुर: नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील नमहोल के अंतर्गत आने वाले गांव गुतराहन में शनिवार सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई. सुबह अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश के साथ गिरे मलबे ने गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. इस दौरान स्थानीय निवासियों के खेत पूरी तरह बह गए. खेत बहने से उनकी खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात अचानक तेज गर्जना के साथ भारी बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर में बादल फटने जैसी स्थिति बन गई. एकाएक पानी की तेज धाराएं गांव में घुस गईं, जिससे कई घरों में मलबा और पानी भर गया. कई जगह रिटेनिंग वॉल भी ढह गईं. सड़कें उखड़ गईं, और कुछ वाहन मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. सबसे अधिक नुकसान रिहायशी इलाकों में देखने को मिला, जहां कई लोगों के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए. कई परिवारों का घरेलू सामान पानी में बह गया है, और लोगों की जीवन भर की कमाई पलभर में बर्बाद हो गई. रातभर लोग जागकर अपने घरों और परिवार की सुरक्षा करते रहे. लोगों ने बताया कि रात को जान बचाकर भागना पड़ा.

नमहोल में फटा बादल (ETV Bharat)

कई मकानों को हुआ नुकसान

हालांकि बादल फटने की इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा थी कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. कुछ घरों की दीवारें और कच्चे ढांचे भी ढह गए, जबकि कुछ घरों में दरारें आई हैं और खतरे की चपेट में हैं. ग्रामीणों ने बताया कि बारिश और मलबे की वजह से फसलें, घर और रास्ते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. गुतराहण पंचायत के उपप्रधान देशराज ने बताया कि 'गुतराहण कैंची के पास बादल फटा है. इससे भारी नुकसान हुआ है. गांव का संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. कुछ मकानों को भारी नुकसान हुआ है. सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि लोगों को नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए.'