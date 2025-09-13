ETV Bharat / state

बिलासपुर में फटा बादल, हुई भारी तबाही, दहशत में आए लोग

बिलासपुर में बादल फटन से भारी तबाही हुई है. इससे कई घरों को नुकसान हुआ है.

बिलासपुर में फटा बादल
बिलासपुर में फटा बादल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 1:11 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 1:46 PM IST

बिलासपुर: नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील नमहोल के अंतर्गत आने वाले गांव गुतराहन में शनिवार सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई. सुबह अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश के साथ गिरे मलबे ने गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. इस दौरान स्थानीय निवासियों के खेत पूरी तरह बह गए. खेत बहने से उनकी खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात अचानक तेज गर्जना के साथ भारी बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर में बादल फटने जैसी स्थिति बन गई. एकाएक पानी की तेज धाराएं गांव में घुस गईं, जिससे कई घरों में मलबा और पानी भर गया. कई जगह रिटेनिंग वॉल भी ढह गईं. सड़कें उखड़ गईं, और कुछ वाहन मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. सबसे अधिक नुकसान रिहायशी इलाकों में देखने को मिला, जहां कई लोगों के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए. कई परिवारों का घरेलू सामान पानी में बह गया है, और लोगों की जीवन भर की कमाई पलभर में बर्बाद हो गई. रातभर लोग जागकर अपने घरों और परिवार की सुरक्षा करते रहे. लोगों ने बताया कि रात को जान बचाकर भागना पड़ा.

नमहोल में फटा बादल (ETV Bharat)

कई मकानों को हुआ नुकसान

हालांकि बादल फटने की इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा थी कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. कुछ घरों की दीवारें और कच्चे ढांचे भी ढह गए, जबकि कुछ घरों में दरारें आई हैं और खतरे की चपेट में हैं. ग्रामीणों ने बताया कि बारिश और मलबे की वजह से फसलें, घर और रास्ते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. गुतराहण पंचायत के उपप्रधान देशराज ने बताया कि 'गुतराहण कैंची के पास बादल फटा है. इससे भारी नुकसान हुआ है. गांव का संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. कुछ मकानों को भारी नुकसान हुआ है. सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि लोगों को नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए.'

सड़क मार्ग बाधित

बादल फटने के कारण मुख्य सड़कों पर मलबा जमा हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. धर्मशाला-शिमला एनएच और लिंक रोड पर बड़े-बड़े पत्थर और पेड़ गिर गए हैं. नमहोल–डाबर–टेपरा संपर्क मार्ग जगह-जगह पर बंद हो गया है. गांव के सा साथ लगते लिंक रोड भी भूस्खलन और मलबे के कारण बाधित हो गए हैं. इससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें आ रही हैं. लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, और सड़कों को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम और तहसीलदार ने भी नुकसान का जायजा लिया है.

नुकसान का किया जा रहा आकलन

वहीं, डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि 'फसल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है. सड़क बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी तैनात कर दी गई है. गाड़ियों को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है.'

Last Updated : September 13, 2025 at 1:46 PM IST

