उत्तराखंड में मौसम का कहर, पौड़ी में बारिश से मची अफरा तफरी, बड़कोट में आया भारी मलबा, रामनगर में गिरे ओले - UTTARKASHI HEAVY RAIN

बड़कोट में सड़क पर आया मलबा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 21, 2025 at 6:37 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 7:22 PM IST 3 Min Read

उत्तरकाशी/पौड़ी/रामनगर: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख नजर आ रहा है. इसी कड़ी में उत्तरकाशी जिले में बारिश का कहर देखने को मिला है. जिसके चलते बड़कोट के खरादी में तेज बारिश के बाद मलबा आ गया. जिससे यातायात बाधित हो गया. अभी सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. राहत की बात ये है कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. उधर, रामनगर में बड़े-बड़े ओले गिरे हैं. जिससे लोगों को चोटें आई हैं. पौड़ी के बीरोंखाल में उफनाई नदी: पौड़ी जिले के बीरोंखाल के रसिया महादेव में भारी बारिश से अफरा तफरी मच गई. बारिश के बाद खटलगढ में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे लोगों में दहशत मच गई. उधर, दूसरी ओर प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है. अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. पौड़ी के बीरोंखाल में उफनाई नदी (फोटो सोर्स- ETV Bharat) रामनगर में गिरे ओले: रामनगर में बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी. इतना ही नहीं तेजी के साथ ओलावृष्टि भी शुरू हो गई. तेज आवाज के साथ गिरे बड़े-बड़े ओलों ने लोगों को पूरी तरह चौंका दिया. बाजार और गलियों में जो जहां था, वहीं रुक गया. कई लोग ओलों की चपेट में भी आ गए, जिससे उन्हें सिर और शरीर पर हल्की चोटें आई हैं.

