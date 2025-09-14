ETV Bharat / state

हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार! मलबे में दबे वाहन, सड़कें बाधित होने से लोग परेशान

पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण मुख्य सड़कों पर पड़ने वाले नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है. गांवों के लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कुछ निचले क्षेत्रों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. एक गाड़ी तेज बहाव में बह गई, वहीं, दूसरी गाड़ी मलबे के बीच दबकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. भारी बारिश और लैंडस्लाइड से क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.

हमीरपुर: बरसात के मौसम में हमीरपुर जिले में तबाही मची हुई है. शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में आफत बरपा दी. हालात इतने गंभीर हो गए कि कुछ जगहों पर बादल फटने जैसी स्थिति बन गई. पंचायत खेरी, बेरी, जल पलाही और बगेड़ा जंगल में भारी नुकसान हुआ है. भारी बारिश के कारण कई मकान, खेत और बगीचे प्रभावित हुए हैं. इसके साथ ही जंगल में पेड़ों के गिरने और मिट्टी के बहने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है.

सड़कें बाधित होने से लोग परेशान

स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक रि. कैप्टन रंजीत स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया. उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और प्रशासन से त्वरित राहत दिलाने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि, भारी बरसात ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है. उहल, कक्कड़, बजरोल और जंगलबैरी की सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं. तेज बारिश के कारण पहाड़ों से लाहसे गिरने लगे, जिससे कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है.

हमीरपुर में बारिश का तांडव (ETV Bharat)

राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी

हमीरपुर उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि, "सुजानपुर क्षेत्र की पंचायत खेरी, बेरी, जल पलाही और बगेड़ा जंगल में भारी नुकसान हुआ है. सभी संबंधित विभागों को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है."

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी तबाही

भारी बारिश और जगह-जगह भूस्खलन के कारण ग्रामीणों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं. सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है ऐसे में क्षेत्र के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस मानसून सीजन में जिले में खेतों और बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. प्रभावित क्षेत्रों में टीमें तैनात की गई हैं, ताकि जरूरतमंद परिवारों को मदद दी जा सके.

मलबे में दबे वाहन (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आपदा की मार! 4467.78 करोड़ का नुकसान, 394 लोगों की मौत और 41 लापता, 647 सड़कें बंद

ये भी पढ़ें: हिमाचल पर्यटन कारोबार पर आपदा की मार, सड़कें नहीं सुधरी तो वीरान हो जाएंगे टूरिस्ट प्लेस! व्यापारियों की बढ़ी टेंशन