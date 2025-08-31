नूंह: जिले में अबकी बार बरसात का कहर लगातार जारी है. बरसात के कारण अब तक कई गांवों में दर्जनों मकान गिर चुके हैं. इस दौरान कई जानें भी जा चुकी हैं. ताजा हादसा पुन्हाना उपमंडल के गांव गोधौली में हुआ है, जहां पर बरसात के कारण चार भाइयों के मकान गिर गए. मकान गिरने से मकान मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है.

खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारना मजबूरी: पीड़ित मकान मालिक सहून ने बताया कि 'मजदूरी से एक-एक पैसा जोड़ कर मकान हम लोगों ने बनाए थे. भारी बारिश के कारण मकान गिर गए. अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि नये सिरे से अपने दम पर मकान बना सकें. हमारे पास कोई दूसरा मकान नहीं है. अब हमारा परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर है.'

पंच ने परिवार के लिए सरकारी मदद की लगाई गुहार: गोधोली गांव के पंच मुबारिक खान ने बताया कि 'लगातार हुई बारिश के कारण गांव में मकानों के पास पानी भरा हुआ है. इस कारण कई मकान गिर गए हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को लाखों का नुकसान हुआ है. पीड़ित परिवारों को कि मकान गिरने से पहले ही आभास हो गया था, जिसके चलते परिवार के सभी लोग हादसे से पहले ही मकान से बाहर निकल गए थे. मकान से बाहर निकलने के साथ ही मकान गिर गए और परिवार के सभी लोग सुरक्षित बच गए. प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गांव से बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को बड़ी मुसीबत से बचाया जा सके और घर बनाने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे.'

बारिश से तबाही (Etv Bharat)

घर के भीतर रखा सब कुछ तबाह: पीड़ित परिवार के सदस्य हकमुद्दीन ने बताया कि 'हम चारों भाई मजदूरी का काम करते हैं. हमने एक-एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों के लिए मकान बनाए थे. घर तबाह हो गया. इस दौरान घर से कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाए. घर ही नहीं खाने-पीने की समस्या पैदा हो गई है. परिवार में छोटे-छोटे बच्चे भी हैं. हम चारों भाई मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं. आपदा की इस घड़ी में सरकार हमें मकान बनाने और परिवार चलाने के लिए मदद करे. अकेले अपने दम पर घर बनाना हम लोगों के बस की बात नहीं है.'

गांव के कई और घरों पर खतरा: ग्रामीण सोकिन ने बताया कि ' पीड़ित लोग निहायत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं. सरकार को उनके लिए आर्थिक मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए दूसरा मकान बना सकें. अब वो खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं. गांव में अभी भी कई मकानों के पास पानी भरा हुआ है और दर्जनों मकानों में दरारें आई हैं. अगर प्रशासन अभी भी नहीं चेता तो गांव में कोई बड़ा हादसा हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है.'

