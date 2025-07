ETV Bharat / state

जयपुर में भारी बारिश : लबालब हुईं सड़कें, कहीं वाहन डूबे तो कहीं घरों और दुकानों में घुसा पानी, जगह-जगह लगा जाम - HEAVY RAIN IN JAIPUR

जयपुर में सड़कें बनी दरिया, डूबे वाहन ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 29, 2025 at 7:40 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 8:11 AM IST 2 Min Read

जयपुर : करीब एक सप्ताह से सुस्त पड़ा मानसून सोमवार को अनलॉक हो गया. राजधानी जयपुर में शाम को झमाझम बारिश हुई. इससे गर्मी से राहत मिली लेकिन पूरा जयपुर जलमग्न हो गया. खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते सड़कें दरिया बन गई. कहीं वाहन डूब गए तो कहीं घरों और दुकानों में पानी जा घुसा. बारिश थमने के बाद पूरे शहर में घंटों जाम की स्थिति बनी. सावन के तीसरे सोमवार को राजधानी में जमकर मेघ बरसे. बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली. जयपुर के तापमान में करीब 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. जयपुर में करीब 2 घंटे तेज बारिश का दौर चला. इससे परकोटे से लेकर मानसरोवर, दुर्गापुरा, राजापार्क, जवाहर सर्किल, कलेक्ट्रेट सर्किल और कुछ बाहरी क्षेत्र पानी से लबालब हो गए. कुछ लोगों के घरों में कुछ लोगों के प्रतिष्ठानों में पानी घुस गया. इस दौरान फ्लड कंट्रोल रूम में भी लगातार कॉल आते रहे और आमजन की ओर से मड पंप और मिट्टी के कट्टों की मांग की गई. जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. एमआई रोड, कलेक्ट्रेट सर्किल, स्टेशन रोड, वैशाली नगर और झोटवाड़ा की तरफ लंबा जाम देखने को मिला. जयपुर में भारी बारिश में सड़कों पर भरा पानी... (ETV Bharat Jaipur)

